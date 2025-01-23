Диетолог Мухина назвала три вида рыбы, полезных для пожилых

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, какую рыбу можно считать самой полезной для пожилых людей. Среди рекомендуемых видов она назвала треску, минтай и хек. Эти виды рыбы богаты йодом, содержат полиненасыщенные жирные кислоты и качественный белок. Помимо пользы для организма, такие продукты относительно недорогие, что делает их доступными для широкой аудитории.Эксперт отметила, что йод играет ключевую роль в активации щитовидной железы, стимулирует выработку гормонов и способствует нормализации обменных процессов. Это особенно важно для людей преклонного возраста, особенно если они проживают вдали от прибрежных районов, где йод в пище менее доступен.Полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в перечисленных видах рыбы, помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Белок, в свою очередь, служит основой для построения клеток и формирования антител, которые помогают организму бороться с инфекциями.Диетолог рекомендовала включать рыбу в рацион пожилых людей не менее пяти раз в неделю, при этом оптимальная порция составляет 150–200 граммов в день. Чтобы избежать образования канцерогенов, блюда из рыбы лучше готовить на пару, тушить или запекать.Специалист также предостерегла от чрезмерного употребления тунца. В этой рыбе могут накапливаться соли тяжелых металлов, таких как ртуть, что чревато интоксикацией при регулярном употреблении.

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