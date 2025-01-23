Врач указала на опасные причины ночных позывов к мочеиспусканию
Британский терапевт Зоуи Уильямс указала на опасные причины ночных позывов к мочеиспусканию. Изданию The Sun медик заявила, что тревожным сигналом такие позывы становятся при своем учащении – если возникают свыше двух раз за ночь. В этом случае специалисты говорят о развитии никтурии.
Уильямс отметила, что никтуря может возникать как возрастное явление. В частности, потребность часто мочиться бывает у пожилых людей или наблюдается у женщин в период менопаузы. Но если никтурию нельзя связать со старением, с ней необходимо обращаться к врачу.
Вот что, по словам специалиста, может провоцировать частые пробуждения ночью из-за желания помочиться:
Инфекция мочевыводящих путей;
Воспаление мочевого пузыря, цистит;
Диабет;
Сердечная недостаточность;
Проблемы с предстательной железой (у мужчин);
Проблемы с почками.
Также, добавила Уильямс, ночные «требования» мочевого пузыря могут указывать на то, что человек злоупотребляет кофеином или алкоголем. В некоторых случаях их провоцирует прием лекарств.
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