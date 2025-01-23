Врач указала на опасные причины ночных позывов к мочеиспусканию

Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию могут объясняться имеющимися заболеваниями, предупреждают врачи.Британский терапевт Зоуи Уильямс указала на опасные причины ночных позывов к мочеиспусканию. Изданию The Sun медик заявила, что тревожным сигналом такие позывы становятся при своем учащении – если возникают свыше двух раз за ночь. В этом случае специалисты говорят о развитии никтурии.Уильямс отметила, что никтуря может возникать как возрастное явление. В частности, потребность часто мочиться бывает у пожилых людей или наблюдается у женщин в период менопаузы. Но если никтурию нельзя связать со старением, с ней необходимо обращаться к врачу.Вот что, по словам специалиста, может провоцировать частые пробуждения ночью из-за желания помочиться:Инфекция мочевыводящих путей;Воспаление мочевого пузыря, цистит;Диабет;Сердечная недостаточность;Проблемы с предстательной железой (у мужчин);Проблемы с почками.Также, добавила Уильямс, ночные «требования» мочевого пузыря могут указывать на то, что человек злоупотребляет кофеином или алкоголем. В некоторых случаях их провоцирует прием лекарств.

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