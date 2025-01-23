Минерал здоровья и красоты: Дефицит серы – как проявляется и чем грозит?

Серу для красоты и здоровья использовали еще в древности. Ее смешивали с патокой и получали «весенний тоник», улучшающий качество кожи, ногтей, волос. И это только малая часть целебных свойств серы. Минерал помогает бороться со стрессами, хронической усталостью, возрастными изменениями, диабетом, ожирением и онкологией.На протяжении многих столетий сера применялась внутрь и наружно при лечении различных заболеваний. Обо всех полезных свойствах минерала и других интересных моментах вы узнаете из этой статьи.Сера - необходимый для организма минералДефицит серыСпециалисты по натуральной медицине провели анализ больных с дефицитом серы и пришли к очень интересному выводу. Люди, в организме которых наблюдается нехватка этого минерала, склонны к:кожным заболеваниям;повышенному потоотделению;постоянному чувству жажды;пристрастию к острым и сладким блюдам;неорганизованности, несобранности;любопытству.Сера необходима не только для омоложения организма, но и его очищения от токсинов. Этот минерал входит в состав витаминов и мощнейших антиоксидантов. Сера есть в хрящах, ногтях, волосах и коже. Нехватка этого микроэлемента повышает риск развития таких недугов, как аутизм, артрит, аллергия на продукты питания, цирроз печени.Для печени сера особенно полезна, поскольку:активирует выработку желчи, за счет чего печень лучше справляется с выводом токсинов;запускает процесс детоксикации организма и регенерации печени;нейтрализует опасные токсины (кадмий, ртуть, свинец и прочие);улучшает функцию печеночных клеток.Польза серы для печени колоссальна, учитывая, что этот орган – основа здоровья и жизни человека.Как восполнить нехватку серы в организме?Человеческий организм не способен самостоятельно производить серу, поэтому восполняя нехватку необходимо с помощью продуктов питания. При дефиците минерала следует добавить в рацион:мясо;рыбу жирных сортов;яйца;натуральное молоко;бобовые;капусту;листовую зелень;лук и чеснок.В процессе приготовления пищи следует учитывать, что сера быстро испаряется при долгой термообработке. Восполнить нехватку микроэлемента можно также с помощью ванн с сульфатом магния (на ванну достаточно 100 г соли) или специальных препаратов серы, которые продаются в аптеках, но перед покупкой обязательно стоит проконсультироваться с врачом.

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