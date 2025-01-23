Диетолог Бурякова рассказала, полезен ли марципан на самом деле
Сладкое на паузу
Прежде всего, врач подчеркнула, что марципан, как и другие сладости, содержит сахар. А, как известно, сахар может быть вреден для фигуры и желудочно-кишечного тракта. Он способствует росту вредных бактерий и грибов в кишечнике, что не рекомендуется людям с проблемами углеводного обмена и лишним весом. Таким пациентам лучше ограничить потребление марципана и других сладостей.
Она добавила в беседе с Тульской службой новостей, что сахар в небольших количествах и при редком употреблении не представляет опасности для здорового организма. Но злоупотребление сладостями может негативно сказаться на нашем здоровье.
Польза миндаля
Диетолог подчеркнула, что миндаль — это полезный продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами и растительным белком. Он содержит много калорий, но в небольших количествах может контролировать аппетит и служить полезным перекусом. Рекомендуемая доза миндаля в день составляет 20-50 граммов в зависимости от возраста и веса человека.
Этот орех содержит витамины группы B, витамин E и микроэлементы, такие как калий, магний и железо. Он полезен для сердца и сосудов, а также улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
«Миндаль в умеренных количествах рекомендуется употреблять людям, у которых нет аллергии на этот продукт. Однако употребление марципана, как и любых других сладостей, следует ограничивать», — заключает Юлия Бурякова.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий