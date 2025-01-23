Диетолог Бурякова рассказала, полезен ли марципан на самом деле

Этот восхитительный десерт представляет собой смесь сахарной пудры или сиропа с измельчённым миндалем. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала о пользе и вреде марципана для нашего организма.Сладкое на паузуПрежде всего, врач подчеркнула, что марципан, как и другие сладости, содержит сахар. А, как известно, сахар может быть вреден для фигуры и желудочно-кишечного тракта. Он способствует росту вредных бактерий и грибов в кишечнике, что не рекомендуется людям с проблемами углеводного обмена и лишним весом. Таким пациентам лучше ограничить потребление марципана и других сладостей.Она добавила в беседе с Тульской службой новостей, что сахар в небольших количествах и при редком употреблении не представляет опасности для здорового организма. Но злоупотребление сладостями может негативно сказаться на нашем здоровье.Польза миндаляДиетолог подчеркнула, что миндаль — это полезный продукт, богатый ненасыщенными жирными кислотами и растительным белком. Он содержит много калорий, но в небольших количествах может контролировать аппетит и служить полезным перекусом. Рекомендуемая доза миндаля в день составляет 20-50 граммов в зависимости от возраста и веса человека.Этот орех содержит витамины группы B, витамин E и микроэлементы, такие как калий, магний и железо. Он полезен для сердца и сосудов, а также улучшает состояние кожи, ногтей и волос.«Миндаль в умеренных количествах рекомендуется употреблять людям, у которых нет аллергии на этот продукт. Однако употребление марципана, как и любых других сладостей, следует ограничивать», — заключает Юлия Бурякова.

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