Эпидемиолог Гамов: свиной грипп может вести к смерти, но бояться его не стоит

Эпидемиолог Олег Гамов рассказал в интервью, почему не считает доминирующий в этом сезоне свиной грипп заболеванием, способным вызвать эпидемию.На днях стало известно, что в России ощутимо выросла заболеваемость ОРВИ – почти на 30% за неделю. Одним из главенствующих вирусов сезона врачи назвали свиной грипп, передающийся вирусом H1N1. По данным СМИ, после заражения им в разных российских регионах умерли уже пять человек. В 2009 году этот вариант гриппа, которым прежде болели только свиньи, начал передаваться между людьми и вызвал массовые вспышки заболеваемости по всему миру с большим количеством жертв.Тем не менее, эпидемиолог Гамов заявил изданию «Сноб», что хотя свиной грипп действительно может вести к смерти, бояться его сегодня не стоит.«В 2009 году это был новый подтип гриппа. А все, что связано с новыми инфекционными заболеваниями, переносится тяжело и вызывает эпидемии. Сейчас вирус адаптировался к человеческому организму и ведет себя не так агрессивно, как 16 лет назад», - пояснил эксперт.Гамов отметил, что в России заболеваемость вирусными инфекциями (включая грипп) практически ежегодно повышается в период с декабря по февраль. После новогодних праздников происходит всплеск заболеваемости, так как люди возвращаются на работу и места учебы. Если оценивать ситуацию, которая наблюдается сейчас, то она в целом стабильная, сказал эпидемиолог.Что касается смертельных случаев, Гамов пояснил: все вирусы, которые переходят в человеческую популяцию от животных, протекают тяжелее по сравнению с теми, которые всегда циркулировали только между людьми. Однако процент осложнений, возникающих при свином гриппе и способных приводить к летальному исходу, не является высоким, он не превышает 10 процентов. В этом плане свиной грипп не является гораздо боле опасным, чем другие подтипы. Риску смерти при заболевании им, как и при заболевании другим гриппом подвергаются люди с ослабленным в силу каких-то причин иммунитетом.«При тяжелом течении свиного гриппа у пациентов диагностируют пневмонию. При самом неблагоприятном исходе наступает отек мозга, появляются бактериальные осложнения, что может привести к смерти человека» - добавил Гамов.Эпидемиолог подчеркнул, что свиной грипп не имеет специфических особенностей, отличающих его от других сезонных ОРВИ. Он передается воздушно-капельным путем и начинается со стандартных симптомов, таких как озноб, боли в мышцах, головная боль и слабость с последующим появлением кашля, насморка, чихания и болей в горле. Если заболевание протекает без осложнений, то негативные симптомы сохраняются примерно от трех до пяти дней, а затем наступает выздоровление.

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