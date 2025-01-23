Три «вредных» продукта, которые на самом деле полезны

Эксперты раскрыли три продукта, которые часто демонизируют.Сливочное маслоМногие считают, что в масле больше вреда, чем пользы, однако это не так. Продукт содержит витамины D, С, В, А и Е. Кроме того, масло содержит много аминокислот и кальция.Однако стоит помнить, что в потреблении важна мера. Два бутерброда, тонко намазанных маслом, будет вполне достаточно для поддержания здоровья волос, зрения и кожи.МороженоеДиетологи считают мороженое одним из лучших вариантов десерта, если оно сделано из натуральных ингредиентов. Тут действует то же самое правило, что и с маслом: употребление должно быть в меру.Мороженое содержит около 100 полезных для организма ингредиентов, способствует активной выработке гормона радости и нормализует сон.КартофельНесмотря на то, что картофель действительно содержит много крахмала, в нем также есть калий, магний, клетчатка, фосфор, фолиевая кислота и витамины.

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