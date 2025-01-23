Врач: частое употребление алкоголя может довести до появления энцефалопатии

Врач-диетолог Арзамасцев объяснил, что может сделать с мозгом неумеренная выпивка.Врач Евгений Арзамасцев предупредил о способности алкогольных напитков разрушать здоровье головного мозга. Он заявил, что частое употребление алкоголя «буквально уничтожает» мозг и может довести до появления энцефалопатии.«Алкоголь плохо действует на мозговую деятельность. Если спиртное употребляется периодически, это приводит к снижению умственных способностей и ухудшению памяти, а также «помогает» возникнуть энцефалопатии», - об этом Арзамасцев рассказал «Москве 24».Энцефалопатия представляет собой поражение головного мозга, при котором может развиваться дистрофия нервной ткани с нарушением церебральных функций. У человека с этой патологией возникают нейропсихологические расстройства в виде снижения интеллектуальных способностей, проблем с концентрацией внимания, подавленного настроения и апатии, нарушения памяти, включая невозможность запоминать новую информацию.«При этом состоянии человек уже не способен нормально воспринимать реальность, быстро, активно думать», - предостерег Арзамасцев.Для поддержания нормальной работы мозга он посоветовал употреблять свежевыжатые фруктово-овощные соки. По словам эксперта, такие напитки содержат антиоксиданты, защищающие клетки мозга от негативного воздействия различных агрессивных элементов, и делающие его старение менее драматичным.

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