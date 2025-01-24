Здоровые привычки формируются дольше, чем за 21 день

Исследования ученых из Университета Южной Австралии показывают, что формирование здоровой привычки может занять больше времени, чем считалось ранее.В первом систематическом обзоре такого рода исследователи из Университета Южной Австралии обнаружили, что новые привычки могут начать формироваться примерно в течение двух месяцев (в среднем 59–66 дней), но на их укоренение может потребоваться до 335 дней.Это важное открытие, которое может лечь в основу мероприятий в области здравоохранения, направленных на поощрение здорового образа жизни и профилактику хронических заболеваний.В Австралии хронические заболевания составляют большую часть бремени болезней. Многие состояния, включая диабет 2 типа, болезни сердца, заболевания легких и инсульт, можно предотвратить, изменив нездоровые привычки или факторы образа жизни.Бен Сингх из Университета Южной Австралии утверждает, что вопреки распространенному мнению, для закрепления здоровых привычек требуется гораздо больше трех недель.«Принятие здоровых привычек имеет важное значение для долгосрочного благополучия, но формирование этих привычек — и отказ от нездоровых — может оказаться сложной задачей», — говорит Сингх. «В начале года многие из нас ставят цели и строят планы на предстоящие месяцы — например, становятся более активными, сокращают потребление сахара или выбирают более здоровую пищу, — но хотя общепринятое мнение подсказывает, что для формирования таких привычек требуется всего 21 день, эти утверждения не имеют под собой никаких фактических оснований».«В ходе нашего исследования мы обнаружили, что формирование привычки начинается примерно в течение двух месяцев, но существует значительная вариабельность: время формирования варьируется от четырех дней до почти года», - добавил он. «Поэтому людям, которые надеются выработать более здоровые привычки, важно не сдаваться по прошествии мифических трех недель».Исследование с участием более 2600 человек также показало, что определенные факторы могут влиять на успешное формирование привычек.«Когда мы пытаемся выработать новую здоровую привычку, на успех может влиять ряд факторов, в том числе то, как часто мы занимаемся новым видом деятельности, время практики и то, нравится ли нам это или нет», — говорит Сингх. «Если вы добавите новую практику в свою утреннюю рутину, данные показывают, что у вас больше шансов ее достичь. Вы также с большей вероятностью будете придерживаться новой привычки, если она вам нравится».«Планирование и намерение выполнить новое поведение также может помочь закрепить новую привычку, поэтому убедитесь, что вы продолжаете выделять время на то, чтобы включить ваши новые здоровые привычки в ваши повседневные действия. Это может быть так же просто, как подготовить спортивную одежду вечером перед утренней прогулкой или приготовить полезный обед в холодильнике», - поясняют авторы исследования. «Внедрение стратегий формирования привычек в повседневную жизнь и составление планов их достижения позволит вам добиться успеха».Хотя необходимы дополнительные исследования, ученые утверждают, что полученные результаты могут стать руководством для инициатив в области общественного здравоохранения и персонализированных программ, которые будут способствовать устойчивому и здоровому изменению поведения.

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