Как быстро избавиться от заложенности носа без капель

Заложенность носа – проблема, с которой сталкиваются многие, особенно в сезон простуд. Обычно в ход идут сосудосуживающие капли, но ими не стоит злоупотреблять, так как они вызывают привыкание. Врач Сергей Длин предложил простой способ, который поможет мгновенно облегчить дыхание без лекарств.Попробуйте выполнить следующую технику. Зажмите пальцами одну ноздрю, затем другой рукой большим и указательным пальцами зацепите область под противоположной скулой. Начните слегка приподнимать скулу вверх и в это же время делайте глубокий вдох через свободную ноздрю.Этот метод помогает активизировать циркуляцию воздуха и снизить отечность, обеспечивая быстрое облегчение. Можно повторить упражнение несколько раз, чтобы усилить эффект.

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