Как быстро избавиться от заложенности носа без капель
Попробуйте выполнить следующую технику. Зажмите пальцами одну ноздрю, затем другой рукой большим и указательным пальцами зацепите область под противоположной скулой. Начните слегка приподнимать скулу вверх и в это же время делайте глубокий вдох через свободную ноздрю.
Этот метод помогает активизировать циркуляцию воздуха и снизить отечность, обеспечивая быстрое облегчение. Можно повторить упражнение несколько раз, чтобы усилить эффект.
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