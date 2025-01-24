Правильное питание и физические упражнения перед операцией улучшают результаты

Согласно новому обзору данных, пациенты могут повысить свои шансы на успешную операцию, активно готовясь к процедуре с помощью диеты и физических упражнений. Такая тактика называется «предреабилитация».Исследователи сообщили в BMJ, что у хирургических пациентов, которые прошли курс лечения, наблюдалось меньше осложнений, они проводили меньше времени в больнице, лучше восстанавливались и имели более высокое качество жизни.«Если вам предстоит операция, всегда полезно спросить о предварительной реабилитации», — говорит ведущий автор исследования Дэниел МакАйзек из Университета Оттавы в Канаде. «Если вы готовы и способны регулярно увеличивать уровень своей активности и потребление белка в течение нескольких недель перед операцией, вы, скорее всего, испытаете заметно более короткое время восстановления после операции».Термин «предреабилитация» появился во времена Второй мировой войны и в связи с усилиями британской армии по улучшению общего состояния здоровья и физической формы новобранцев, говорится в справочных записках исследователей.По словам исследователей, позднее этот термин был принят медицинским сообществом, что сделало предабилитацию одной из основных областей исследований за последние три десятилетия.«Мы знаем, что люди, которые находятся в лучшей физической форме, как правило, быстрее восстанавливаются после операции и страдают от меньшего количества осложнений», — сказал МакАйзек. «В то время как многие пациенты, при поддержке своих врачей, хотят улучшить свою физическую форму перед операцией, пациенты часто не знают, с чего и как начать».Для обзора исследователи объединили данные 186 клинических испытаний предреабилитационной подготовки, в которых приняли участие в общей сложности более 15 500 пациентов.Физические упражнения снижают риск осложнений на 50%, а здоровое питание — на 38%.Исследователи обнаружили, что сочетание диеты, физических упражнений и социальной поддержки снижает риск осложнений на 36%.Физические упражнения и социальная поддержка сокращают пребывание пациентов в больнице более чем на два дня, а сочетание физических упражнений и диеты сокращает пребывание в больнице более чем на день.Однако исследователи отметили, что многие из этих испытаний проводились в отдельных больницах. Неясно, насколько хорошо результаты будут переноситься в другие больницы или за пределами строго контролируемых исследовательских учреждений.«Предреабилитация очень многообещающа, но мы все еще не знаем, как лучше всего внедрить ее в больницах и системах здравоохранения», — сказал МакАйзек. «Мы уверены, что если пациенты могут выполнять работу по предреабилитации, они, скорее всего, получат пользу. Главный вопрос в том, как мы можем обеспечить предреабилитацию, которая подходит всем хирургическим пациентам на системном уровне?»Два крупных текущих клинических испытания направлены на получение дополнительных доказательств эффективности предреабилитации. Результаты одного испытания в Оттавской больнице, как ожидается, будут опубликованы в марте, сообщили исследователи.«Очень воодушевляет осознание того, что есть что-то, что вы можете сделать для подготовки к операции, что поможет вашему выздоровлению. Пациенты жаждут этого», — заключила Гурли Кидд из больницы Оттавы. «Я надеюсь, что однажды предреабилитация станет стандартом ухода перед всеми серьезными операциями».

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