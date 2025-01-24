Правильное питание и физические упражнения перед операцией улучшают результаты
Исследователи сообщили в BMJ, что у хирургических пациентов, которые прошли курс лечения, наблюдалось меньше осложнений, они проводили меньше времени в больнице, лучше восстанавливались и имели более высокое качество жизни.
«Если вам предстоит операция, всегда полезно спросить о предварительной реабилитации», — говорит ведущий автор исследования Дэниел МакАйзек из Университета Оттавы в Канаде. «Если вы готовы и способны регулярно увеличивать уровень своей активности и потребление белка в течение нескольких недель перед операцией, вы, скорее всего, испытаете заметно более короткое время восстановления после операции».
Термин «предреабилитация» появился во времена Второй мировой войны и в связи с усилиями британской армии по улучшению общего состояния здоровья и физической формы новобранцев, говорится в справочных записках исследователей.
По словам исследователей, позднее этот термин был принят медицинским сообществом, что сделало предабилитацию одной из основных областей исследований за последние три десятилетия.
«Мы знаем, что люди, которые находятся в лучшей физической форме, как правило, быстрее восстанавливаются после операции и страдают от меньшего количества осложнений», — сказал МакАйзек. «В то время как многие пациенты, при поддержке своих врачей, хотят улучшить свою физическую форму перед операцией, пациенты часто не знают, с чего и как начать».
Для обзора исследователи объединили данные 186 клинических испытаний предреабилитационной подготовки, в которых приняли участие в общей сложности более 15 500 пациентов.
Физические упражнения снижают риск осложнений на 50%, а здоровое питание — на 38%.
Исследователи обнаружили, что сочетание диеты, физических упражнений и социальной поддержки снижает риск осложнений на 36%.
Физические упражнения и социальная поддержка сокращают пребывание пациентов в больнице более чем на два дня, а сочетание физических упражнений и диеты сокращает пребывание в больнице более чем на день.
Однако исследователи отметили, что многие из этих испытаний проводились в отдельных больницах. Неясно, насколько хорошо результаты будут переноситься в другие больницы или за пределами строго контролируемых исследовательских учреждений.
«Предреабилитация очень многообещающа, но мы все еще не знаем, как лучше всего внедрить ее в больницах и системах здравоохранения», — сказал МакАйзек. «Мы уверены, что если пациенты могут выполнять работу по предреабилитации, они, скорее всего, получат пользу. Главный вопрос в том, как мы можем обеспечить предреабилитацию, которая подходит всем хирургическим пациентам на системном уровне?»
Два крупных текущих клинических испытания направлены на получение дополнительных доказательств эффективности предреабилитации. Результаты одного испытания в Оттавской больнице, как ожидается, будут опубликованы в марте, сообщили исследователи.
«Очень воодушевляет осознание того, что есть что-то, что вы можете сделать для подготовки к операции, что поможет вашему выздоровлению. Пациенты жаждут этого», — заключила Гурли Кидд из больницы Оттавы. «Я надеюсь, что однажды предреабилитация станет стандартом ухода перед всеми серьезными операциями».
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий