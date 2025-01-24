Названо мороженое, которое можно есть после удаления миндалин
«Ключевое в этой рекомендации — это местное воздействие холода после оперативного вмешательства для уменьшения отека и как профилактика кровотечения после операции. Если после удаления зуба мы прикладываем пузырь со льдом, то для местного воздействия на область вмешательства после удаления миндалин — допускается употребление холодного. Это может быть и напиток со льдом, и ледяной сорбет», — рассказала специалист.
Но некоторые специалисты рекомендуют воздерживаться от сливочного мороженого после операции тонзиллэктомии (так называют вмешательство по удалению миндалин).
«Дело в том, что после анестезии молочные продукты могут вызвать тошноту или рвоту. Поэтому можно использовать фруктовые замороженные десерты, фруктовый лед или сорбет», — отметила Провоторова.
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