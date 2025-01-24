Названо мороженое, которое можно есть после удаления миндалин

Мороженое можно есть после удаления миндалин для уменьшения отека и профилактики кровотечения. Однако не стоит есть сливочное мороженое, лучше отдать предпочтение сорбету или фруктовому льду, рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.«Ключевое в этой рекомендации — это местное воздействие холода после оперативного вмешательства для уменьшения отека и как профилактика кровотечения после операции. Если после удаления зуба мы прикладываем пузырь со льдом, то для местного воздействия на область вмешательства после удаления миндалин — допускается употребление холодного. Это может быть и напиток со льдом, и ледяной сорбет», — рассказала специалист.Но некоторые специалисты рекомендуют воздерживаться от сливочного мороженого после операции тонзиллэктомии (так называют вмешательство по удалению миндалин).«Дело в том, что после анестезии молочные продукты могут вызвать тошноту или рвоту. Поэтому можно использовать фруктовые замороженные десерты, фруктовый лед или сорбет», — отметила Провоторова.

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