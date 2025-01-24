«Сердце может не выдержать»: чем опасны тренболон и другие запрещенные стероиды

В Москве задержали торговцев анаболическим стероидом тренболоном. Они продавали спортсменам препарат без рецепта. Чем опасен этот стероид, какие еще есть запрещенные анаболики, существуют ли разрешенные аналоги — в материалеУ подозреваемых нашли более тысячи упаковок анаболиковДвоих продавцов анаболическими стероидами задержали в Москве в четверг, 23 января. По некоторым данным, во время обысков у них нашли более тысячи флаконов и картонных коробок с запрещенными анаболиками, в том числе тренболоном — препаратом, известным в Сети по песне «Гимн качков».Также у задержанных изъяли банки и таблетки с препаратами, которые назначают строго по рецепту, несколько телефонов и 100 тысяч рублей наличными.Telegram-канал Shot пишет, что для торговли тренболоном подозреваемые создали в интернете паблик, на который были подписаны порядка 500 человек. Большинство их клиентов — спортсмены.В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы.Какие анаболические стероиды запрещены в РФ и чем они опасныАнаболические стероиды — это лекарственные препараты, способствующие ускоренному набору мышечной массы и увеличению силы мышц. По сути, они являются аналогом мужского полового гормона тестостерона.Существует множество видов таких препаратов, большинство из них запрещены в России законодательно. В частности, в РФ нельзя продавать:Атаместан;Андростандион;Тестолактон;Трендион;Форместан;Хлорметиландростендиол;Ареколин;Октодрин;Тренболон и другие.Чаще всего такие препараты используются в качестве допинга в спорте, однако некоторые из них для употребления человеком вовсе не предназначены. Так, ранее тренболоном кормили рогатый скот — он увеличивал у животных аппетит и мышечную массу. К настоящему моменту он запрещен как в медицине, так и в ветеринарии.По словам психиатра-нарколога Руслана Исаева, употребление анаболических стероидов чревато многими заболеваниями. Наибольшее влияние такие препараты оказывают на печень и почки.«Огромная нагрузка ложится прежде всего на печень. Также снижается иммунитет, происходят сгущение крови и нарушение ее свертываемости. Я уже не говорю, конечно, про гормональный дисбаланс», — пояснил он.Эксперт отметил, что при употреблении таких препаратов у человека растет не только мышечная масса, но и объем крови в организме. Сердце может не выдержать таких нагрузок.«Сердечная мышца растет, но, как правило, за счет соединительной ткани. Падают основные насосные функции сердца, потому что оно предназначено для других объемов циркулирующей крови, которую нужно прокачать. Будет развиваться кардиомиопатия, то есть увеличение сердца, которое с большой долей вероятности повлечет за собой в конце концов инфаркт», — добавил Исаев.Что грозит за сбыт, покупку и употребление анаболиковРоссийское законодательство предусматривает ответственность как за сбыт, так и за употребление сильнодействующих и запрещенных веществ.Так, незаконный оборот таких препаратов в целях сбыта считается преступлением, наказание за которое зависит от обстоятельств (статья 234 УК РФ). Если сильнодействующие вещества распространяла группа лиц, то каждому фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. За сбыт таких препаратов в крупном размере можно сесть на срок до восьми лет. Крупный и небольшой размер определяется для каждого препарата индивидуально.За хранение или приобретение сильнодействующих препаратов без цели сбыта предусмотрено другое наказание (статья 228 УК РФ). Так, если у нарушителя найдут значительное или большое количество таких веществ, ему грозит до трех лет лишения свободы. А хранение или покупка запрещенных препаратов в особо крупных размерах чреваты 15 годами колонии.Если же человека поймают на употреблении сильнодействующих препаратов, ему грозит административная ответственность — штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток (статья 6.9 КоАП).Чем можно заменить анаболикиВ настоящее время существует множество безопасных, менее агрессивных для организма препаратов, которые могут использовать спортсмены. Например, для эффективного набора мышечной массы подойдут медленные и быстрые протеины, гейнеры, аминокислоты, глютамин и комплекс ВСАА. Избавиться от лишнего веса помогает L-карнитин, а получить дополнительную энергию — кератин.Однако злоупотреблять этими пищевыми добавками тоже не стоит. По словам фитнес-тренера Сергея Литовченко, ими ни в коем случае нельзя заменять еду.«В большинстве таких препаратов содержится белок, уже расщепленный на аминокислоты — он быстро усваивается. То есть человеку вместо того, чтобы съесть 20 яиц, будет достаточно порции протеина. Но следует помнить, что это в первую очередь добавки. Увлекаться и заменять ими приемы пищи ни в коем случае не стоит», — рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».Эксперт отметил, что для достижения хороших результатов в спорте принимать такие добавки следует регулярно. Однако увлекаться ими тоже не стоит. Лучше всего перед применением консультироваться со специалистом, который сможет составить индивидуальную программу.

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