Расширенные поры на лице: лучшие решения для проблемной кожи

Широкие поры на лице особенно ярко заметны на носу, лбу, подбородке, более редки они на щеках. К сожалению, они совсем не добавляют привлекательности. Как исправить ситуацию? Вам помогут наши рекомендации.В поисках способов для устранения расширенных пор на лице носители подобного явления прибегают к салонным и домашним методикам, но прежде требуется выяснить первопричину появления изъяна. Дело в том, что поры кожи, представляющие собой крохотные отверстия, играют непосредственную роль в ее дыханию (в дерматологии не зря их называют легкими кожи). Благодаря им кожное сало просачивается и участвует в увлажнении и защите кожного покрова.Расширенные поры на лице: причины, рекомендации и рецепты10 причин возникновения проблемыБорьба в домашних условиях (10 рекомендаций)Народные средства (5 рецептов)Что делать, если широкие поры на носу?10 причин возникновения проблемНа поверхности жирного кожного покрова в естественных отверстиях накапливается чрезмерное количество сальных секреций. Это случается, если железы функционируют в форсированном режиме. Именно тогда предельно забитые поры расширяются.Подобное достаточно часто появляется с началом полового развития и впоследствии лишь обостряется. К скрытым причинам расширенных пор на лице относятся гормональные нарушения, болезни организма и физиологические особенности женщины/мужчины.Среди факторов выделяются:наследственность;гормональный сбой – он характерен для беременных, женщин в стадии кормления грудью ребенка, во время употребления противозачаточных средств, наступления климактерического периода;период подросткового развития;негатив окружающей среды;несбалансированность приема пищи, характерная для рациона с превышением углеводов, пряностей, животных жиров;пагубные привычки;неграмотный и неполноценный уход за лицом – это неудовлетворительная очистка, применение малоподходящей/недорогой косметики, излишнее употребление тонального крема и пудры;расстроенный метаболизм, неполадки с пищеварительной системой, частые нервные ситуации;ослабленность иммунитета;излишество УФ-лучей.Стоит знать, что:Выявить и устранить первопричину проблемы помогут врачи.Вину гормонов выявит эндокринолог.Болезни ЖКТ и нервной системы установит терапевт, гастроэнтеролог или невролог.Косметолог подберет нужные уходовые средства, а диетолог подскажет, как нормализовать питание.Борьба в домашних условиях – 10 рекомендацийЕсли нет возможности обратиться в салон за решением проблемы, на помощь придут рекомендации для дома.Для выполнения домашней криотерапии следует приготовить кубики льда. Для этого стоит заморозить кусочки фруктов, трав, листиков растений. И каждое утро протирать лицо ледяным средством.Пилинг в домашних условиях делается дважды в неделю. Для этого разогревается кожа посредством паровой ванночки с включением лечебных трав. Затем кожный покров очищается скрабами.Масками дома следует пользоваться после пилинговой процедуры. В составы масок включаются косметологическая глина, яичный белок, фрукты/ягоды. Подобные мероприятия сужают расширенность пор на коже.Привычка умываться отварами трав, розовой или мицеллярной водой позволит избежать загрязненности и добиться сужения пор. Также используйте для умывания специальные щетки, они помогут глубоко очистить поры.В борьбе с напастью следует осуществлять контрастные умывания теплой и прохладной водой.Нормализация питания обязательно отразится на состоянии проблемной кожи. В каждодневном меню нет места жирной, сладкой, соленой, маринованной, копченой, мучной пище. Равно как и напиткам с газом, алкоголю.Непременное условие – нанесение макияжа спонжем. Косметическая губка вберет избыточное сало.Предпочтительными становятся тональные кремы и пудры, которые созданы специально для кожи с большими по размеру порами.Нельзя нарушать режим регулярного увлажнения и проветривания помещений жилья.Ежедневные прогулки на свежем воздухе, укрепление иммунитета тоже входят в комплекс мероприятий, направленных на борьбу с недостаткомПомните, что горячая вода – под запретом.Если выполнять необременительные рекомендации, в скором времени проблемная кожа отзовется сужением пор и сиянием лица.Народные средства (5 рецептов)Приготовив в домашних условиях маски, нетрудно эффективно избавиться от больших пор на лице и убрать косметический изъян.Чтобы справиться с проблемой, можно воспользоваться, например, такими эффективными рецептами:Глиняная потребует 15 г белой глины (каолина), 10 миллилитров глицерина, 2 капельки эфирного масла фенхеля, 30 мл подогретой минеральной воды без газа. Состав довести до консистенции крема, наложить на кожную поверхность лица, оставить на 15-20 мин, смыть теплой водой.Эфирная включает по 1 капельке эфирных масел мяты и лимона, по 5 мл косметических масел jojoba и фундука. Маску выдержать час, сполоснуть сначала теплой, затем прохладной водой.Липовая содержит 15 г измельченных цветков липы, залитых 100 мл горячей воды. Состав, помещенный в емкость, ставится на малый огонь на 15 мин и в теплом виде накладывается на лицо. По истечении 15-20 мин маска устраняется сухим ватным тампоном, а лицо ополаскивается прохладной водой.Апельсиновая готовится из мелко порубленной мякоти фрукта и яичного белка. Средство намазывается на проблемную кожу, выдерживается 15 мин, смывается кипяченой водой.Ягодная смешивается из 30 г земляничного/клюквенного пюре, белка яйца и крахмала с растительным маслом, взятых по 10 г. Маска после 10-минутного нахождения на лице устраняется увлажненным ватным тампоном.После масок кожа делается более эластичной за счет того, что поры очищаются от скопившегося кожного сала и лучше затягиваются.Что делать, если широкие поры на носу?Забитые кожным салом поры на носу очищаются с помощью включения в маски желатина.Понадобится по 1 ст. л. желатина и молока. После набухания желатина смесь нагревается в микроволновке или на водяной бане. Приготовленная масса накладывается на нос кисточкой для макияжа, ватным диском или пальцами и остается до высыхания (15-20 мин). Застывшая до состояния пленки кашица снимается аккуратным плавным движением.Обработанная зона протирается лосьоном.Потребуется приготовленная смесь желатина с молоком с добавлением яичного белка. В дальнейшем действия такие же, как в первом рецепте.Помимо этого, пользу приносят содовые маски. Их выбирают многие, так как это бюджетный вариант для чистки пор в области носа:достаточно соединить по 1 ст.л. соды с гелем, которым вы умываетесь, и пищевой соли. Состав накладывается не только на нос, но и на другие участки, и выдерживается строго 5-10 минут. Смывается водой;к одной столовой ложке размолотой в блендере овсянке добавляется 5 г соды, по 10 г ссока лимона и молока. Маска остается на обрабатываемой зоне 5-10 мин., устраняется умыванием.Чтобы не столкнуться с появлением расширенных пор на носу, других участках лица, следует вовремя устранять косметику и увлажнять эпидермис, пользоваться мягкими скрабами и средствами для нормализации выделения кожного сала.

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