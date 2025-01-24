Врач посоветовал россиянам включать в рацион вареный чеснок

Врач Владимир Иванов констатировал, что вареный чеснок не уступает своими ценными свойствами свежему.Врач Иванов посоветовал россиянам включать в свой рацион вареный чеснок, который он назвал подходящим для людей с проблемами ЖКТ. Медик обратил внимание, что вследствие термической обработки разрушаются соединения чеснока, которые раздражают слизистую желудка.По словам Иванова, такой продукт можно употреблять людей с повышенной кислотностью или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.«Термическая обработка не уничтожает витамины и минералы, содержащиеся в чесноке. Еще вареный чеснок сохраняет значительную часть антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения», - приводится мнение врача на PNZ.ru.Помимо того, считает медик, регулярное употребление вареного чеснока способствует снижению уровня холестерина, помогает нормализовать артериальное давление.Иванов предупредил, что при имеющихся заболеваниях печени и почек перед употреблением вареного чеснока необходимо проконсультироваться с врачом.До этого врач-диетолог Светлана Фус объяснила, что эфирные масла и аллицин, присутствующие в чесноке, раздражают слизистые оболочки ЖКТ, желче- и мочевыводящих путей. При его употреблении возникает риск вызвать обострение хронических патологий этих органов.

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