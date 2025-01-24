Врачи назвали малоизвестные полезные свойства суши и роллов

Врачи рассказали, чем полезны суши и роллы.Суши и роллы обладают малоизвестными полезными свойствами, – такое мнение прозвучало в программе о здоровье Елены Малышевой. В частности, заявила доктор Малышева, их употребление способствует укреплению костей и профилактике остеопороза – возрастной проблемы, связанной с повышенной хрупкостью костей из-за снижения минерализации.«Эти блюда азиатской кухни готовят с рисом, который содержит кремний. Кремний способствует минеральной плотности костей», - поделилась профессор Малышева.Другой врач, офтальмолог Михаил Коновалов, отметил, что что к суши и роллам всегда подают имбирь и горчицу (васаби). Эти приправы стимулируют пищеварение, а также борются с патогенными микроорганизмами, которые могут находиться в пищеварительном тракте.Помимо того, добавили медики, при изготовлении этих блюд используются водоросли нори, которые очень богаты йодом. Жители средней полосы России часто страдают от нехватки этого важнейшего вещества. При недостатке йода могут возникнуть проблемы в работе щитовидной железы, которые нередко влекут за собой сбои во всех системах организма. Суши и ролы при умеренном употреблении эффективно профилактируют йододефицит.

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