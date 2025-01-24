Россиянам развеяли популярное заблуждение о фитнес-батончиках
По словам Чехониной, производители утверждают, что в состав таких батончиков входят цельные злаки, но при этом производители умалчивают о наличии в них сахара в виде глазури. Кроме того, в таких считающихся полезными перекусах содержится недостаточное количество белка, чтобы они могли называться фитнес-батончиками.
«Производители вводят нас в заблуждение, мы пытаемся постройнеть с помощью таких батончиков. Потом мы видим обратный эффект», — объяснила диетолог.
Специалистка добавила, что калорийность таких сладостей может приближаться к калорийности куска торта.
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Добавил belyash в категорию Разное
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