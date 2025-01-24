Что будет, если есть одни нагеттсы и сосиски? Запомните сами и расскажите детям

О том, что фастфуд вреден для желудка и организма в целом, известно. Но знали ли вы, что, постоянно питаясь такими продуктами, можно ослепнуть? Вот как это происходит.Восьмилетний мальчик из Малайзии, сидя на уроке, внезапно закричал: «Учитель, почему я ничего не вижу?»Учительница сразу бросилась звонить родителям и в скорую помощь. Оказалось, мальчик действительно не видел — абсолютная слепота на оба глаза. Несколько дней врачи пытались понять, что с ребенком. Анализы показали: у школьника острый дефицит витамина А.Мальчик страдает аутизмом. Он очень капризен в еде, поэтому с детства питается только наггетсами, сосисками и печеньем.«Эта слепота не пройдет. Мне жаль родителей мальчика. Им нелегко это принять. И, конечно, самому ученику непросто будет приспособиться к своему состоянию, — говорит доктор Эрна Надиа, рассказавшая историю мальчика. — Делюсь не для того, чтобы кого-то осуждать, а чтобы напомнить, в том числе и себе. Надо заставлять детей питаться здоровой пищей».Витамин А не может синтезироваться организмом человека и должен поступать из пищи. Продукты с высоким содержанием витамина А:листовые зеленые овощи, в том числе шпинат;морковь;помидоры;манго;папайя;абрикосы;рыба;яичный желток.Врач рассказала о симптомах дефицита витамина А, которые видны по глазам:сухость глаз;пятна на белках;глаза вырабатывают меньше слез.Ослеп, питаясь лапшой быстрого приготовленияА вот клинический случай, описанный американскими врачами в медицинском журнале Cureus.«Наш пациент — ранее здоровый 8-летний мальчик, который обратился в отделение неотложной помощи с основной жалобой на потерю зрения и красные болезненные шишки вокруг глаз. За четыре месяца до обращения у него началась светобоязнь. В то время у пациента диагностировали ячмень и прописали ему теплые компрессы.В течение следующих месяцев его осмотрели несколько офтальмологов. Все они говорили, что у мальчика ячмень и прописывали ему глазные капли. Но симптомы продолжали ухудшаться, и мать отвезла ребенка в отделение неотложной помощи».К этому времени у мальчика была полная потеря ночного зрения. Глаза помутнели, на радужной оболочке появились белесые пятна.Из разговора с матерью врачи узнали, что ребенок не так давно потерял отца. Он сильно переживал потерю. В восьми лет мальчик стал старшим мужчиной в семье и считал себя лидером, а лидер сам отвечает за свой рацион. В результате после смерти отца ребенок питался в основном лапшой быстрого приготовления, из которой он убирал даже скудные добавки овощей.Анализы показали крайне низкий уровень витамина А в организме. Ребенку прописали высокие дозы этого витамина, после чего острота зрения начала постепенно улучшаться.Потерял слух и зрение из-за чипсов и картошки фриЕще одна похожая история произошла в английском Бристоле.«14-летний мальчик обратился к семейному врачу с жалобами на усталость. Он был привередливым едоком, но в остальном чувствовал себя хорошо и не принимал никаких лекарств. Анализы выявили макроцитарную анемию и низкий уровень витамина B12», — описывают случай в медицинском журнале Annals of Internal Medicine.Как сказано в отчете, ребенок питался только картофелем фри, чипсами, белым хлебом и колбасой. Подростку сделали инъекции витамина B12, дали рекомендации по питанию, но через год он вернулся с жалобами на ухудшение зрения и слуха. Причина так и не была найдена.«К 17 годам зрение пациента ухудшилось до слепоты», — рассказывают врачи.Оказалось, что из-за такого питания у мальчика, помимо прочего, дефицит витамина D, меди и селена, а также низкая минеральная плотность костей.Гамбургеры и пончики привели к слепоте12-летний мальчик из Массачусетса попал в новостные ленты осенью 2024 года. Ребенок ослеп, питаясь исключительно гамбургерами, пончиками и картофелем фри. Родители рассказали, что сын страдает аутизмом и имеет сильную фобию определенных текстур пищи.Проблемы начались в начале года. Зрение ухудшалось по утрам и вечерам. А спустя полтора месяца он уже не мог ходить без помощи родителей — постоянно натыкался на двери и стены.Однажды ночью мальчик проснулся и закричал, что ничего не видит. В больнице обнаружили, что у ребенка серьезный дефицит жизненно важных питательных веществ, которые необходимы для здоровья зрительных нервов.И хотя пациенту прописали витаминные добавки, потеря зрения у мальчика, скорее всего, необратима.Клинические проявления дефицита витамина А включают куриную слепоту, пятна Бито, чрезмерную сухость и рубцы роговицы. По данным исследований, в США дефицит витамина А является одной из наиболее распространенных причин детской слепоты.«Витамин А является незаменимым жирорастворимым витамином, который играет решающую роль в физиологических процессах, включая зрение, иммунитет, клеточную сигнализацию и воспроизводство, — объясняют педиатры из больницы Valley Children's Healthcare, столкнувшиеся с одним из таких случаев. — Во всем мире дефицит витамина А является одной из основных причин предотвратимой слепоты и поражает до 30% детей в возрасте до пяти лет. В развитых странах дефицит витамина встречается редко и в основном связан с фоновым заболеванием. Например, с мальабсорбцией (нарушение всасывания витамина в кишечнике) или с поведенческими состояниями (например, анорексия и аутизм), приводящими к расстройству пищевого поведения».

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