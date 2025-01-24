Сколько дней подряд нужно пить, чтобы это считалось запоем

Можно ли уйти в запой, не имея алкогольной зависимости? И легко ли выйти из этого состояния самостоятельно? Вот что говорят врачи.Праздники прошли, но поводы остались. А кому-то и поводов не нужно: близятся выходные — так почему бы не отметить? Можно ли уйти в запой, если пить с пятницы по воскресенье? И сколько дней достаточно пить, чтобы оказаться в этом состоянии? Спросили у врачей.«Запой — это периодическое употребление алкоголя в больших количествах в течение нескольких дней подряд. Считается, что употребление спиртного более 48 часов без перерыва, когда человеку трудно остановиться, уже может рассматриваться как запой», — рассказывает «Доктору Питеру» нарколог Марина Калюжная.Чем опасен запойПо словам врача, запой опасен не только для физического здоровья, но и для психики.«В этом состоянии организм испытывает постоянную интоксикацию, что вызывает ухудшение работы печени и почек. Нарушается работа мозга, возможны галлюцинации, снижение когнитивных функций. Повышается риск инсульта и сердечных приступов», — объясняет нарколог.Если вы чувствуете тошноту, рвоту, спутанность сознания, потерю ориентации, судороги, учащенное сердцебиение или сильную слабость, врач советует немедленно обратиться за медицинской помощью.«Во время запоя организм подвергается мощному токсическому воздействию. Печень, поджелудочная железа, нервная система и другие органы начинают работать с сильной перегрузкой. Постепенно алкоголь включается в метаболизм организма, и его отсутствие приводит к серьезным нарушениям. Это делает состояние запоя крайне опасным для здоровья», — говорит врач Вера Сережина.Накапливаясь в организме, алкоголь и продукты его метаболизма вызывают серьезное поражение многих органов и систем, особенно печени, сердца, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Нарушается электролитный баланс, развивается обезвоживание, повышается риск развития различных инфекционных заболеваний.Можно ли уйти в запой, если не страдал алкоголизмом«Да, такое вполне возможно. Стрессовые ситуации, депрессия или просто неосторожность с дозировкой алкоголя могут привести к состоянию, напоминающему запой, — отвечает нарколог Марина Калюжная. — Если подобные эпизоды повторяются или человек не способен остановиться, это может свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости».«Запой не всегда означает необратимую алкогольную зависимость, но он указывает на серьезные проблемы, требующие незамедлительного вмешательства, — подчеркивает Вера Сережина. — Если человек оказался в запое, это сигнал, что необходимо обратиться за медицинской и психологической помощью. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на успешное восстановление».Важно учитывать, что запой — это не просто бытовое пьянство, когда человек употребляет спиртное по праздникам или в выходные, а систематическое отравление организма.Как выйти из запоя самостоятельноВрачи говорят, что самостоятельно выйти из запоя возможно, но это связано с определенными рисками.«Для людей, находящихся в состоянии запоя, резкое прекращение употребления алкоголя может быть опасным. Есть риск развития тяжелого абстинентного синдрома, который вызывает судороги, галлюцинации, бред и другие серьезные осложнения. Рекомендуется постепенное снижение дозы под медицинским наблюдением или проведение детоксикации под присмотром врачей», — говорит Марина Калюжная.«Специалисты часто рекомендуют снижать дозу алкоголя или переходить на напитки с меньшей концентрацией спирта. Но это должно происходить только в рамках комплексного лечения, включающего психологическую помощь и участие близких», — добавляет Вера Сережина.Таким образом, запой — это серьезное состояние, которое требует внимания и профессиональной помощи. Самолечение здесь может быть опасным.

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