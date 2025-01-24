Фитнес-эксперт Медведева: тренировки на голодный желудок не дают преимуществ
По ее словам, заниматься спортом можно в любое время, в том числе после завтрака, обеда или ужина. Она подчеркнула, что для похудения важнее создать дефицит калорий, а не подбирать время.
«Все эти манипуляции с голоданиями, тренировками на голодный желудок не добавят никаких профитов. Главное — соблюдать дефицит калорий. Если он есть, процесс похудения будет. Если его нет, значит человек будет находиться в стадии поддержания своего веса. Либо, если он переедает, будет находиться в профиците и набирать вес», — объяснила Медведева.
Профессиональный тренер Алиса Новикова до этого говорила, что наиболее эффективными при похудении являются комбинированные тренировки, которые будут состоять из кардио- и силовых упражнений. По ее словам, первые помогут сжечь больше калорий в начале занятий, вторые — ускорят метаболизм и увеличат мышечную массу.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий