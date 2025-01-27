Ученые рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток

Застолье для многих завершается изнуряющей головной болью. Боль может развиться даже после бокала красного вина.На самом деле этого вполне достаточно, уверяют ученые Калифорнийского университета. Они выяснили, что у некоторых людей даже после 50 граммов рубинового напитка может мгновенно запульсировать в висках. Причина – в особенностях организма и реакции на кверцетин – вещество в составе красного вина."Кверцетин содержится во фруктах и овощах, считается полезным как антиоксидант. Но в красном вине его больше, чем в любых других алкогольных напитках. Попадая в организм с алкоголем, кверцетин преобразуется и мешает его метаболизму. Из-за этого скапливается токсин, вызывающий покраснение лица, тошноту и головную боль", – пояснил невролог, руководитель Центра головной боли Моррис Левин.Если вы не готовы терять палитру всех красок жизни, а голова болит, то стоит воспользоваться предложением ученых Мичиганского университета и втянуть воздух.Посидите спокойно 15 минут, и боль отступит – так обещают разработчики. Все, что нужно, – надеть специальную маску для лица и дышать носом, втягивая сухой воздух. Его поток через ноздри охлаждает особый пучок нервов за носовой полостью. Он называется клиновидно-небный узел и отвечает за отправку болевых сигналов в мозг.

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