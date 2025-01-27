Nature: жирные кислоты повышают риск образования камней в почках

Потребление жирных кислот оказывает значительное влияние на риск развития камней в почках, и поэтому его следует учитывать в соответствующих стратегиях профилактики.В новом исследовании ученые из Университета Южного Китая изучили влияние насыщенных жирных кислот (НЖК), мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) на риск образования камней в почках.Камни в почках — болезненное и широко распространенное заболевание, которое может поразить любого, независимо от возраста и пола. По оценкам экспертов, порядка десяти процентов людей заболевают камнями в почках один раз в жизни, причем мужчины обычно страдают от этого чаще, чем женщины.Диета, в частности, играет важную роль в риске образования камней в почках, и потребление жидкости особенно важно. Многие больные пьют слишком мало или почти исключительно газированные напитки.Но согласно текущему исследованию, потребление определенных жирных кислот также имеет значительное влияние. В ходе исследования были оценены данные 30 716 человек, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES).Используя регрессионные модели, исследователи проанализировали связь между потреблением жирных кислот и частотой образования камней в почках, принимая во внимание, среди прочего, диету и физическую активность. Эксперты также изучили влияние различных соотношений жирных кислот.Исследование показало, что повышенное потребление насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот связано с повышенным риском развития камней в почках, сообщает команда.Например, увеличение ежедневного потребления насыщенных жирных кислот на десять граммов было связано с увеличением риска образования камней в почках на 22 процента, а увеличение ежедневного потребления мононенасыщенных жирных кислот на десять граммов приводило к увеличению риска образования камней в почках на десять процентов.Увеличение ежедневного потребления полиненасыщенных жирных кислот на десять граммов в день увеличивает риск образования камней в почках на 21 процент, объясняют исследователи.В целом, исследование показывает связь между более высоким потреблением жирных кислот с пищей и повышенной вероятностью образования камней в почках. Помимо потребления жидкости, важным фактором профилактики образования камней в почках является также прием жирных кислот.Исследователи приходят к выводу, что теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить основные механизмы и обеспечить основу для корректировки рекомендаций по питанию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки