Исследование показало важность физической активности для здорового старения

Может ли физическая активность продлить продолжительность жизни пожилых людей? Обзорная статья, опубликованная в журнале CMAJ, обобщает значительные доказательства, подтверждающие важную роль физической активности в предотвращении или уменьшении последствий заболеваний.Население Канады стареет, и в 2025 году по крайней мере 1 из 5 человек в возрасте 65 лет и старше, а число людей старше 85 лет, как ожидается, утроится в ближайшие 20 лет. Однако для многих людей эти добавленные годы не означают здоровые годы. Более 80% взрослых не соответствуют рекомендациям по физической активности, изложенным в Канадских рекомендациях по физической активности.«Более высокий уровень физической активности в пожилом возрасте связан с улучшением когнитивных функций, психического здоровья и качества жизни», — пишет доктор Джейн Торнтон, доцент Школы медицины и стоматологии им. Шулиха Западного университета в Лондоне, Онтарио, и директор по здравоохранению, медицине и науке в Международном олимпийском комитете.Метаанализ нескольких крупных исследований 2023 года показал, что 150 минут умеренной физической активности каждую неделю снижают риск смерти от всех причин на 31%. Физическая активность имеет важное значение для хорошего старения и может помочь предотвратить или уменьшить заболевание при более чем 30 хронических заболеваниях, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, сахарный диабет 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких, остеопороз, депрессия, деменция и рак.К преимуществам физической активности можно отнести следующее:Защита от риска смерти от любой причины.Предотвращение падений за счет увеличения мышечной силы и улучшения равновесия.Здоровье костей и суставов, включая улучшение плотности костей и облегчение некоторых симптомов остеоартрита.Улучшение когнитивных функций, улучшение настроения и психического здоровья.Возможность участвовать в повседневной деятельности и улучшение качества жизни.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 150–300 минут в неделю умеренной и интенсивной физической активности для взрослых, включая пожилых людей.«Поскольку многие пожилые люди живут с хроническими заболеваниями или ограниченной подвижностью, им нужен постепенный переход к увеличению своей физической активности, который должен включать тренировки с отягощениями (укрепление мышц) в качестве важного компонента», — сказал доктор Самир Синха, профессор медицины в Университете Торонто и директор по исследованиям в области политики здравоохранения.«Физическая активность недостаточно используется в качестве меры воздействия на здоровье как в обществе, так и при оказании медицинской помощи пожилым людям. Возраст, слабость или существующие функциональные нарушения не должны рассматриваться как абсолютные противопоказания к физической активности, а, скорее, как ключевые причины для ее назначения, учитывая преимущества вмешательств по физической активности для пожилых людей. Пожилые люди, которые становятся более физически активными, потенциально могут добавить годы к своей жизни, а также повысить качество жизни к этим годам», — заключают авторы.

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