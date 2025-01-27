Врач Скакун: пять упражнений для сохранения осанки можно выполнять за столом

Существует пять упражнений для поддержания здоровой осанки, которые можно выполнять, сидя за столом, рассказал врач высшей категории, травматолог-ортопед флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виталий Скакун.«Правильная осанка снижает нагрузку на суставы и мышцы, улучшает кровообращение и помогает избежать хронических болей. Существует пять упражнений для разминки за рабочим столом. Они займут не больше пяти минут, но помогут снять напряжение и улучшить кровообращение. Первое – растяжение шеи. Сядьте ровно, опустите плечи, наклоните голову вправо, стараясь коснуться ухом плеча (не поднимайте плечо), удерживайте позицию 10 секунд, затем повторите в другую сторону. Сделайте по три-четыре наклона в каждую сторону», — рассказал врач.Второе упражнение – скручивание позвоночника. Сядьте на стуле, ноги на полу, поверните верхнюю часть тела вправо, удерживая руки на спинке стула, удерживайте положение 10–15 секунд, затем повторите влево. Выполните три повтора с каждой стороны.«Третье – круговые движения плечами. Поднимите плечи к ушам, затем отведите их назад и вниз. Выполняйте медленные круговые движения плечами вперед и назад по 10 раз. Четвертое – "кошка" на стуле. Положите руки на колени, на вдохе выгните спину, поднимите грудную клетку и отведите плечи назад, на выдохе округлите спину, подтянув подбородок к груди. Повторите пять-шесть раз», — рассказал доктор.Пятое упражнение — растяжение боковых мышц. Поднимите правую руку над головой и наклонитесь влево, чувствуя растяжение в боковой части корпуса, удерживайте положение 10–15 секунд, затем смените сторону. Выполните по три раза на каждую сторону.«Еще одна полезная привычка для поддержания осанки – перерывы. Вставайте и разминайтесь каждые 30-40 минут. Если боль в спине и суставах становится хронической или упражнения не приносят облегчения, важно проконсультироваться со специалистом. Возможны скрытые проблемы, которые требуют индивидуального подхода», — заключил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки