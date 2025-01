Долгий стресс стирает память

Продолжительный психологический стресс, действуя через иммунную систему, сказывается на состоянии центров памяти в мозге.Продолжительный психологический стресс, действуя через иммунную систему, сказывается на состоянии центров памяти в мозге.Исследователи из Университета штата Огайо сообщают в своей статье в The Journal of Neuroscience, что долгий стресс плохо сказывается на кратковременной памяти. Иными словами, то, что нам помнится, например, с детства, мы так и будете помнить, но вот что-нибудь только что прочитанное, или какая-то срочная задача вполне могут вылететь из головы – если мы находимся в длительном психологическом напряжении. Впрочем, говорить здесь «мы» – значит несколько обгонять события: пока что эксперименты здесь ставили только на мышах.Гиппокамп и другие подкорковые структуры мозга человека; гиппокамп окрашен фиолетовым. (Фото Fernando Da Cunha / BSIP / Corbis.)Сначала Джонатан Гадбоут (Jonathan P. Godbout) и его коллеги учили мышей находить выход из лабиринта, и после того, когда животные запоминали, куда идти, к ним несколько раз подряд подсаживали более крупного и более агрессивного «гостя». Вскоре у мышей возникали характерные признаки психологического стресса: они становились тревожными, избегали социальных контактов вообще, и т. д. Но, что самое главное, они забывали путь из лабиринта. Те же, кому стресс не устраивали, помнили правильную дорогу, как и прежде. Проблемы с памятью длились ещё несколько недель после того, как мышей переставали пугать наглым и сильным соседом.Одновременно в мозге стрессированных животных возникали признаки воспаления – в частности, увеличивалось число иммунных клеток макрофагов. Особое внимание здесь уделяли гиппокампу – области мозга, которая служит одним из главных центров памяти и одновременно участвует в эмоциональных реакциях. (Естественно, что связь между психологическим стрессом и памятью в первую очередь искали именно в нём.)Нейроны гиппокампа.В течение некоторого времени после стресса в гиппокампе появлялось меньше новых нейронов, чем обычно. Если же мышам давали противовоспалительное средство, то проблемы с памятью исчезали, и число макрофагов в гиппокампе уменьшалось, хотя депрессивное поведение и проблемы с новыми нервными клетками сохранялись.Общий вывод получается такой: стресс через иммунную систему повышает воспалительный фон в мозге, что, в свою очередь, ослабляет кратковременную память – по крайней мере, ту её часть, которая касается ориентации в пространстве. Связь между стрессом и воспалением сейчас вообще активно исследуют всеми возможными методами, поскольку воспалительная реакция, пусть не очень сильная и вялотекущая, может причинить много неприятностей, повышая вероятность самых разных болезней, вплоть до диабета и рака.Однако необходимо отметить, что относительно стресса и памяти пока что ясно далеко на всё. Так, в 2013 году в PLoS ONE вышла статья, в которой говорилось, что влияние стресса здесь зависит от его количества: сначала ухудшается долговременная память, потом, если стресс нарастает, и кратковременная – то есть стресс стирает любую память, а не только кратковременную. Правда, те опыты ставили вообще на улитках, однако авторы исследования утверждали, что их заключения справедливы для всех животных с более или менее сложной памятью.С другой стороны, в том же 2013 году исследователи из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали результаты экспериментов с крысами, в которых животных подвергали резкому недолгому стрессу – и оказалось, что это не угнетало, а наоборот, стимулировало появление новых нейронов в гиппокампе. Скорее всего, всё дело в разнообразии стрессовых условий, которые могут отличаться по силе, длительности и разновидности, и реакция организма на стресс каждый раз будет в чём-то отличаться.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки