Простукивание: Простой способ омоложения

Что морщины могут рассказать о вашем здоровье? Образующиеся в определенных зонах морщины говорят о проблемах, связанных с энергией в данном меридиане и в соответствующем органе.Рассмотрите внимательно свое лицо, где сосредоточены наиболее глубокие морщины. Соотнесите их с рисунком, где изображены 8 точек начала и окончания меридианов. Это своего рода диагностика состояния внутренних органов. Согласно системе У-СИН в природе существует пять элементов, рождающих десять вещей: дерево, огонь, земля, металл и вода. Причем, дерево рождает огонь, огонь согревает землю, земля рождает металл, металл рождает воду, вода питает дерево. Это стимулирующий круг. Есть и обратная зависимость: дерево истощает землю, земля впитывает воду, вода гасит огонь, огонь плавит металл, металл режет дерево. Это подавляющий круг.Стимулирующая связь является наружной и осуществляется по кругу, а подавляющая является внутренней и осуществляется внутри круга по циклу звезды.Техника омоложения: Постукивание биологически активных точекЛюбое преобладание, будь то стимулирующей или подавляющей связи, ведет к нарушению равновесия: если вода избыточно стимулирует дерево, то оно начинает доминировать, из-за возрастания подавляющей связи между деревом и землей последняя ослабевает, недостаточно стимулирует металл, что в свою очередь ослабляет подавляющую связь между ним и деревом.Согласно древним канонам, жизненная энергия человека образуется из взаимодействия двух видов энергии: космической и земной. Космическую человек принимает непосредственно, а земная образуется за счет переработки пищи организмом.Энергия в теле человека циркулирует по определенным каналам - меридианам. Каналов всего 12 и они расположены парами зеркально в правой и левой сторонах тела. Каждый канал контролирует свой орган, а также взаимодействует с внешней средой через биологически активные точки (БАТ), расположенные на меридиане.12 главных энергетических каналов:1 - канал легких2 - канал толстой кишки3 - канал желудка4 - канал селезенки и поджелудочной железы5 - канал сердца6 - канал тонкой кишки7 - канал мочевого пузыря8 - канал почек9 - канал перикарда10 - канал тройного обогревателя11 - канал желчного пузыря12 - канал печениЭнергия последовательно проходит по всему телу по 12 основным меридианам и 10 из них снабжают энергией 10 основных органов, 2 меридиана являются функциональными (X - меридиан III частей туловища или тройного обогревателя и IX - меридиан перикарда).В соответствии с 5 элементами: меридиан желчного пузыря стимулирует меридиан тонкой кишки, тот в свою очередь меридиан желудка, затем меридиан толстой кишки, он - меридиан мочевого пузыря, а меридиан мочевого пузыря стимулирует меридиан желчного пузыря. Это стимулирующий круг.Этот кругооборот энергии составляет большой круг циркуляции, а каждый меридиан соответствует одному из 5 элементов. Кроме того, каждый меридиан входит в группу ИНЬ и ЯН.Болезнь может выражаться либо избытком, либо недостатком энергии в одном или нескольких органах. А образующиеся в определенных зонах морщины говорят о проблемах, связанных с энергией в данном меридиане и в соответствующем органе.Постукивание по коже в биологически активных точках меридианов различных органов активизируют меридиан и таким образом доставляют энергию органу для его лучшей работы. Это благоприятно сказывается на соответствующих органах и на коже - в этих точках разглаживаются морщины.Простукивайте указательным и средним пальцами по 7 раз каждую точку.1. Меридиан желчного пузыря начинается у наружного угла глаз. Энергия к нему поступает от меридиана X - трех обогревателей и передается на меридиан XII - печени.2. Меридиан тонкой кишки. Энергия поступает от меридиана V - сердца и передается к меридиану VII - мочевого пузыря. Начинается снаружи от ногтя мизинца, и заканчивается в точке впереди ушной раковины.3. Меридиан желудка начинается под глазом как раз под зрачком. Энергия к нему поступает от меридиана толстой кишки и передается на меридиан селезенки и поджелудочной железы.4. Меридиан толстой кишки заканчивается в верхней части носогубной складки. Энергия к нему поступает от меридиана легких и передается на меридиан желудка.5. Меридиан мочевого пузыря начинается в начале брови, у внутреннего угла глаза. Энергия к нему поступает от меридиана VI тонкой кишки и передается на меридиан VIII - почек.6. Функциональный меридиан тройного обогревателя заканчивается в точке у наружного края брови и является единственным меридианом, не соотнесенным с каким-либо органом. Данный меридиан выполняет функцию координирования и регуляции деятельности внутренних органов. Оказывает влияние на дыхание, пищеварение и состояние мочеполового тракта в целом.7. Переднесрединный меридиан управляет всеми меридианами группы ИНЬ. Начинается в области промежности, и заканчивается в центре подбородочно-губной борозды. Ход энергии по меридиану снизу вверх.8. Заднесрединный меридиан контролирует все меридианы группы ЯН, которыми он управляет. Начинается в промежности, в той точке, что и переднесрединный меридиан, идет вверх по средней линии спины по ходу позвоночника и заканчивается в точке, расположенной под верхней губой на десне. Ход энергии по меридиану снизу вверх.

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