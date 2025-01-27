Почему горячая йога может быть опасна
Такие тренировки проходят в помещении, где температура колеблется от 30 до 40 градусов.
По мнению специалиста, это может привести к обезвоживанию. Безусловно, повышенное потоотделение выводит токсины из организма, но вместе с ними организм теряет и жидкость.
Люди с хроническими заболеваниями рискуют получить тепловой удар во время тренировки.
Еще один минус горячей йоги заключается в том, что самостоятельно ей заниматься не получится. Занятия проходят в специальной студии с поддержанием необходимых температур и влажности.
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