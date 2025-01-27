Почему горячая йога может быть опасна

Эксперт по осанке Ольга Махова раскрыла минусы горячей йоги, которая в последнее время набирает популярность.Такие тренировки проходят в помещении, где температура колеблется от 30 до 40 градусов.По мнению специалиста, это может привести к обезвоживанию. Безусловно, повышенное потоотделение выводит токсины из организма, но вместе с ними организм теряет и жидкость.Люди с хроническими заболеваниями рискуют получить тепловой удар во время тренировки.Еще один минус горячей йоги заключается в том, что самостоятельно ей заниматься не получится. Занятия проходят в специальной студии с поддержанием необходимых температур и влажности.

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