Названа серьезная причина отказаться от сна на животе
Во время сна на животе, особенно с подтягиванием коленки к груди, затрудняется глубокое дыхание и происходит скручивание поясницы, что приводит к смещению позвонков, объяснила медик.
«Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность», — цитирует Садовскую издание Daily Mail.
Кроме того, сон на животе вреден из-за повернутой в сторону на протяжении нескольких часов головы. В таком положении перенапрягается шея, а из-за того увеличивается давление на позвоночник, рассказала врач.
Лучшим положением для сна Садовская назвала позу на спине. При ней все тело находится в максимально нейтральном положении, поэтому риск для здоровья сводится к нулю. Помимо этого, у спящих на спине появляется меньше морщин, отметила нефролог.
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