Названа серьезная причина отказаться от сна на животе

Сон на животе может привести к смещению позвонков, а впоследствии — к болям в спине. Об этом рассказала врач-нефролог Дарья Садовская.Во время сна на животе, особенно с подтягиванием коленки к груди, затрудняется глубокое дыхание и происходит скручивание поясницы, что приводит к смещению позвонков, объяснила медик.«Со временем это вызовет боли в спине, сдавливание нервов или скованность», — цитирует Садовскую издание Daily Mail.Кроме того, сон на животе вреден из-за повернутой в сторону на протяжении нескольких часов головы. В таком положении перенапрягается шея, а из-за того увеличивается давление на позвоночник, рассказала врач.Лучшим положением для сна Садовская назвала позу на спине. При ней все тело находится в максимально нейтральном положении, поэтому риск для здоровья сводится к нулю. Помимо этого, у спящих на спине появляется меньше морщин, отметила нефролог.Недосып — распространенная проблема для современных людей. «Красный Север» рассказал, чем опасно сокращение времени на сон и как наладить режим «свиданий» с подушкой.

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