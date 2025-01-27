Врачи назвали усиливающуюся ночью боль одним из признаков рака костей

Онкологи рассказали о ночном болевом синдроме, который бывает свойствен раку костей.Усиливающаяся ночью боль может быть одним из признаков рака костей. Особенностью такой боли является то, что она не исчезает после отдыха.Рак костей – это бытовое название злокачественных опухолей, которые развиваются в костной и хрящевой ткани. Онкологи называют такие новообразования саркомами, так как они формируются из клеток соединительной ткани, являющейся каркасом внутренних органов и мягких тканей организма. Помимо новообразований костей (хрящей), термином «саркома» также обозначают опухоли мягких тканей.«Одним из основных симптомов саркомы является боль, особенно выраженная в ночное время, которая не поддается обычным обезболивающим. Эта боль может распространяться на другие области тела и проявляться постепенно или внезапно».Другими признаками костных сарком являются потеря аппетита, слабость и утомляемость, беспричинное снижение веса, увеличение лимфатических узлов, ночная потливость, скованность суставов, припухлости и отеки в областях образований. При наличии этих симптомов нужно обязательно обращаться за медицинским обследованием.

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