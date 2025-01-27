Десять продуктов, которые повысят либидо

Специалисты перечислили десять продуктов, которые помогут справиться с сниженным либидо.У женщин подобная проблема выражается в отсутствии желания, а у мужчин — в уменьшении потенции.Причин уменьшения сексуального влечения может быть несколько: проблемы со здоровьем, бессонница, стресс, усталость и психологические факторы.Продукты, которые повышают либидо и у мужчин, и у женщинСухофрукты, особенно курага и чернослив. Однако это нужно делать в меру, поскольку они влияют на пищеварительную систему.Горький шоколад, который станет прекрасным дополнением к романтическому ужину. Его можно употреблять как в чистом виде, так и использовать для фондю.Морепродукты. Мужчинам стоит употреблять все виды морепродуктов, а женщинам нужно налегать на устрицы и морскую капусту.Перепелиные яйца. В сыром виде они прекрасно подойдут для увеличения либидо у мужчин, а женщины могут употреблять их в салате.Продукты, повышающие либидо у мужчинКрасная и черная икра содержат много микроэлементов, которые повышают уровень тестостерона.Бананы. Этот фрукт особенно богат калием, что положительно влияет на мышцы.Орехи и зелень. Если добавить в рацион эти продукты, то результат не заставит себя ждать.Продукты, повышающие либидо у женщинКорень женьшеня. Считается самым сильным афродизиаком для женщин, но его довольно сложно найти. Эффект будет заметен после недели регулярного потребления. Женьшень можно заменить другими травами, например, лимонником.Перец чили. Употребление этого продукта вызывает выброс эндорфинов и учащение пульса, и организм воспринимает это как возбуждение.

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