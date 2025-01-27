Токсиколог Кутушов объяснил возникновение рака из-за употребления полуфабрикатов
Токсиколог Кутушов объяснил возникновение рака из-за употребления полуфабрикатов в беседе с изданием «Стерлеград». По словам врача, риск опасного заболевания резко повышается в том случае, если эти продукты употребляются на регулярной основе.
При постоянном употреблении полуфабрикатов их негативное воздействие на организм накапливается, заявил кандидат медицинских наук.
Кутушов заметил, что существенным минусом такой еды является отсутствие в ней необходимого объема клетчатки.
«Недостаток клетчатки в полуфабрикатах приводит к запорам, ослаблению иммунитета и увеличивает вероятность развития рака толстой кишки», - констатировал эксперт.
Помимо того, добавил врач, полуфабрикаты изобилуют трансжирами, солью, консервантами и красителями, лишены важных витаминов и антиоксидантов. Такой дисбаланс в составе пищи, постоянно употребляемой человеком, способствует нарушениям обмена веществ, набору веса, росту уровня холестерина в крови и развитию инсулинорезистентности, при которой начинает развиваться сахарный диабет второго типа.
Врач постулировал: слишком частое употребление переработанных промышленным способом продуктов при недостаточном употреблении свежих натуральных и растительных продуктов существенно увеличивает вероятность возникновения таких патологий как атеросклероз, аллергия, синдром раздраженного кишечника и сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт и инсульт.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Онкология
Добавить комментарий