Врач-токсиколог Михаил Кутушов призвал россиян контролировать количество полуфабрикатов в своем рационе.Токсиколог Кутушов объяснил возникновение рака из-за употребления полуфабрикатов в беседе с изданием «Стерлеград». По словам врача, риск опасного заболевания резко повышается в том случае, если эти продукты употребляются на регулярной основе.При постоянном употреблении полуфабрикатов их негативное воздействие на организм накапливается, заявил кандидат медицинских наук.Кутушов заметил, что существенным минусом такой еды является отсутствие в ней необходимого объема клетчатки.«Недостаток клетчатки в полуфабрикатах приводит к запорам, ослаблению иммунитета и увеличивает вероятность развития рака толстой кишки», - констатировал эксперт.Помимо того, добавил врач, полуфабрикаты изобилуют трансжирами, солью, консервантами и красителями, лишены важных витаминов и антиоксидантов. Такой дисбаланс в составе пищи, постоянно употребляемой человеком, способствует нарушениям обмена веществ, набору веса, росту уровня холестерина в крови и развитию инсулинорезистентности, при которой начинает развиваться сахарный диабет второго типа.Врач постулировал: слишком частое употребление переработанных промышленным способом продуктов при недостаточном употреблении свежих натуральных и растительных продуктов существенно увеличивает вероятность возникновения таких патологий как атеросклероз, аллергия, синдром раздраженного кишечника и сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт и инсульт.

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