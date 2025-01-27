Кардиолог Саргсян: избыток кофеина и стресс могут вызывать аритмию – когда идти к врачу?

Кардиолог Грета Саргсян объяснила, когда необходимо обращаться за проверкой состояния сердца при возникающей аритмии.Термин «аритмия» используется при различных нарушениях нормального сокращения сердечной мышцы – оно может становиться как слишком быстрым, так и чересчур медленным, либо хаотичным, без какого-то определенного ритма. Кардиолог Саргсян рассказала, что вызывать аритмию могут избыток кофеина и стресс, но это далеко не все факторы, провоцирующие данное нарушение. Аритмия может возникать как под влиянием внешних обстоятельств так и в связи с заболеваниями.«Аритмия может возникать вследствие сердечных патологий, таких как ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, миокардиты и кардиомиопатии, или иных факторов, включая ожирение, злоупотребление кофеином, алкоголем и курением, дисбаланс электролитов, гормональные нарушения, стресс и инфекции», - перечислила Грета Саргсян.Кардиолог отметила, что при аритмии могут ощущаться следующие симптомы:Нерегулярное сердцебиение;Головокружение;Затрудненное дыхание, одышка;Боль в груди;Шум в ушах;Учащенный пульс;Паузы в работе сердца.Саргсян добавила, что существует несколько видов аритмии. Одним из наиболее опасных распространенных видов является мерцательная аритмия, при которой значительно повышается риск инсульта. Кардиолог подчеркнула, что в случае возникновения вышеназванных симптомов нужно обращаться к врачу и проводить необходимую диагностику. Наиболее эффективным методом выявления аритмии является суточное мониторирование ЭКГ (холтеровское мониторирование), уточнила медик. Такое обследование наряду с соблюдением врачебных рекомендаций помогает предотвратить серьезные и угрожающие человеческой жизни последствия, подчеркнула Саргсян.

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