Задержка фазы быстрого сна может быть ранним признаком болезни Альцгеймера

Недавно ученые доказали, что как качество, так и количество сна могут влиять на риск развития болезни Альцгеймера. Исследование показывает, что люди, которым требуется значительно больше времени для начала фазы сна сновидения, известной как фаза быстрого движения глаз (БДГ), могут испытывать ранние симптомы заболевания.БДГ следует за тремя фазами сна без БДГ, каждая из которых глубже предыдущей. Четыре фазы длятся 90 минут или больше, в зависимости от возраста, и человек может циклически проходить через них четыре или пять раз за обычную ночь. Пожилым людям требуется больше времени, чтобы достичь REM.Во время фазы быстрого сна мозг обрабатывает воспоминания, особенно эмоционально окрашенные, и помещает их в долгосрочное хранилище.«Задержка фазы быстрого сна нарушает способность мозга консолидировать воспоминания, мешая процессу, который способствует обучению и запоминанию», — сказал Юэ Ленг из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. «Если его недостаточно или он задерживается, это может привести к повышению уровня гормона стресса кортизола. Это может повредить гиппокамп мозга, критически важную структуру для консолидации памяти».Исследователи наблюдали за 128 людьми, средний возраст которых составил 70 лет, из неврологического отделения больницы китайско-японской дружбы в Пекине. У половины была болезнь Альцгеймера, а примерно у трети наблюдались легкие когнитивные нарушения, частый предшественник болезни Альцгеймера. У остальных когнитивные способности были нормальными.Участники исследования спали в клинике всю ночь, чтобы исследователи могли измерить их мозговую активность, движение глаз, сердечный ритм и дыхание. Фитнес-трекеры могут фиксировать часть этой информации, но она менее точна.Исследователи разделили участников на группы раннего и позднего быстрого сна. В среднем ранняя группа достигала фазы быстрого сна менее чем через 98 минут после засыпания, тогда как поздняя группа достигала ее более чем через 193 минуты после засыпания.У людей с болезнью Альцгеймера чаще наблюдалась задержка фазы быстрого сна, а также у них был отмечен более высокий уровень двух токсичных белков — амилоида и тау, обнаруженных у людей с этим заболеванием.У тех, у кого задержка быстрого сна, было на 16% больше амилоида и на 29% больше тау, чем у тех, у кого ранняя фаза быстрого сна. У них также было на 39% меньше здорового белка, называемого нейротрофическим фактором мозга (BDNF), который снижается при болезни Альцгеймера.«В будущих исследованиях необходимо изучить действие определенных лекарств, влияющих на режим сна, поскольку они могут влиять на прогрессирование заболевания», — сказал Ленг.Мелатонин может усиливать быстрый сон, а исследования на мышах показали, что он снижает накопление тау и амилоида. Другие препараты, которые лечат бессонницу, блокируя химическое вещество, подавляющее быстрый сон, также, как было показано, снижают уровень тау и амилоида.Людям, обеспокоенным риском болезни Альцгеймера, следует практиковать здоровые привычки сна, которые облегчают переход от легкого сна к быстрому сну. «Сюда входит лечение таких состояний, как апноэ во сне, и отказ от чрезмерного употребления алкоголя, поскольку оба эти фактора могут нарушить здоровый цикл сна», — сказал соавтор исследования Дантао Пэн из Больницы китайско-японской дружбы в Пекине. «Пациентам, принимающим определенные антидепрессанты и седативные препараты, которые сокращают фазу быстрого сна, следует обсудить свои опасения с врачом, если они обеспокоены болезнью Альцгеймера».

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