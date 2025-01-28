Почему возникает аллергия и как её лечить

Аллергия — анормальная реакция иммунитета на потенциально безопасные вещества (аллергены). Чаще всего из-за аллергии страдают кожа, глаза, нос, лёгкие, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система. Аллерголог-иммунолог клиник DocMed, к.м.н. Елена Добрынина рассказала Рамблеру, из-за чего начинается аллергия и как её лечить.Какой бывает аллергияАллергические заболевания есть у 10–30% взрослых и у 20–50% детей. Некоторые учёные полагают, что мир захватила эпидемия аллергии. Причём раньше это касалось только богатых стран с высоким уровнем дохода населения, а сейчас аллергия распространяется и в развивающихся странах.Есть два ключевых термина: гиперчувствительность и атопия.Атопия – это генетическая предрасположенность к развитию аллергических заболеваний, она обычно связана с повышенным иммунным ответом на распространённые аллергены (чаще белковой природы). В ответ на взаимодействие с ними в организме вырабатываются иммуноглобулины класса Е (IgE), которые вступают в реакцию с веществом-раздражителем и приводят к целому каскаду симптомов: от кожного зуда до жизнеугрожающего состояния — анафилактического шока.Гиперчувствительность — широкое понятие. Так называют любую нежелательную реакцию на какой-то раздражитель.Аллергическая реакция может возникнуть практически на любое вещество, но чаще встречается аллергия на пыльцу, домашнюю пыль, плесень, шерсть, насекомых, продукты и лекарства.Поллиноз (аллергия на цветение)Поллиноз раньше называли сенной лихорадкой. Считалось, что аллергию вызывает именно сено, но позже стало понятно, что реакция может быть на пальцу любых трав, цветов и деревьев. В России поллиноз бывает во время цветения деревьев, злаков и сорняков.Самые частые симптомы такой аллергии: зуд, покраснение и отёчность глаз, чихание, насморк (ринит) или заложенность носа, кашель, одышка, хрипы, приступы удушья и сыпь (может быть в виде крапивницы).Аллергия на домашнюю пыльФормально аллергическую реакцию вызывает не сама пыль, а клещи, которые в ней живут. Больше всего их в мягкой мебели, игрушках и подушках. Клещи домашней пыли — микроскопические, всего 0,1– 0,4 мм. Они питаются частичками омертвевшей кожи человека. Для здоровых людей домашние клещи абсолютно безвредны, но у пациентов с аллергией вызывают неприятные симптомы. Сложность такой аллергии в том, что полностью исключить контакт с раздражителем невозможно.Аллергия на животныхАллергия на домашних животных связана с ответом организма на белки, которые есть в шерсти, частицах отмершей кожи, перхоти, в слюне и в моче. Причём реакция может возникнуть и на лысые породы кошек и собак, которые иногда называют гипоаллергенными.Пищевая аллергияРазделяют истинную пищевую аллергию и псевдоаллергию. Симптомы истинной пищевой аллергии повторяются каждый раз, когда в организм попадает враждебный для иммунной системы продукт. При этом реакция возникает даже на микроскопические дозы.Симптомы развиваются стремительно, обычно в течение нескольких минут, но не позднее 1–2 часов после того, человек съел определенный продукт. Важно помнить, что помимо классических симптомов аллергии может развиться и тяжелое жизнеугрожающее состояние — анафилаксия.Псевдоаллергия как правило имеет дозозависимый характер и связана со спецификой работы желудочно-кишечного тракта. Например, если съесть один мандарин, симптомов не будет, а если съесть килограмм — последует реакция.Бронхиальная астмаЭто хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое проявляется в виде одышки, свистящих хрипов, заложенности в груди и кашля. По данным ВОЗ, бронхиальной астмой болеют 262 млн человек.У пациентов с аллергическим ринитом риск развития астмы выше. Провоцировать обострение могут клещи домашней пыли, аллергены домашних животных, пыльца растений, пища, вирусные инфекции и физическая активность.Лекарства от аллергииКогда пациент встречается с аллергенами окружающей среды, начинается иммунная реакция. Аллергены связываются с иммуноглобулином класса E на поверхности определённых клеток (в том числе тучных), эти самые клетки активируются и высвобождают специальные вещества — медиаторы, один из которых гистамин. Симптоматическое лечение аллергии сводится к воздействию на этот процесс.Активация иммунных клеток и медиаторов способствует эозинофилии тканей (эозинофилы — белые клетки крови, разновидность лейкоцитов), избыточному образованию слизи, сокращению гладких мышц, повышению проницаемости сосудов, при аллергии начинаются зуд, покраснение и отёк, эпизоды затруднённого дыхания.Антигистаминные препараты блокируют H1-рецепторы гистамина, отвечающие за аллергическую реакцию. Их назначают взрослым и детям при аллергическом рините, крапивнице и конъюнктивите — это первая линия терапии.Препараты последнего поколения не вызывают сонливости, к ним относят лекарства, например, на основе левоцетиризина, дезлоратадина и фексофенадина. Антигистаминные средства могут быть в виде таблеток или капель в глаза и в нос.Глюкокортикостероиды (ГКС) применяют при аллергии средней или тяжёлой степени тяжести. Они снижают выработку иммуноглобулинов Е, уменьшают высвобождение медиаторов аллергии и подавляют чувствительность рецепторов гистамина.При аллергиях обычно назначают стероиды местного применения. При рините — интраназальные глюкокортикостероиды (мометазон, флутиказон, бекламетазон), при конъюнктивитах – глазные капли (дексаметазон, фторметолон), при дерматитах — мази и кремы (метилпреднизолон, мометазон, бетаметазон, гидрокортизон). Лечение стероидами должно проводиться под контролем специалиста, так как у них большой список противопоказаний и побочных эффектов.Кромоглициевую кислоту в виде назальных спреев и глазных капель могут назначать пациентам с лёгкой степенью аллергического ринита и конъюнктивита. Они стабилизируют мембраны тучных клеток, которые связываются с иммуноглобулином E и провоцируют высвобождение гистамина. Эффективность кромоглициевой кислоты ниже, чем у антигистаминных препаратов и стероидов, но у неё меньше побочных эффектов и противопоказаний.Деконгестанты, или сосудосуживающие препараты (оксиметазолин, ксилометазолин) снимают отёки слизистых носа, век и красноту глаз. Применяют такие спреи и капли коротким курсом – от 3 до 7 дней. При более длительном использовании есть риск побочных эффектов (сухости глаз, носового кровотечения) и медикаментозного ринита, когда заложенность появляются не из-за аллергии, а из-за действия лекарства. Несмотря на то, что препараты этой группы применяют для облегчения симптомов аллергии, их не используют как препараты выбора.АСИТ и профилактика аллергииЭлиминация — или исключение контакта с аллергенами — один из простых методов прекратить симптомы аллергии. Пациентам рекомендуют использовать барьерные средства (фильтры в нос, маски или специальные спрей, которые не дают аллергенам прикрепиться к слизистой), орошать нос изотоническими солевыми растворами, регулярно делать влажную уборку, умываться и мыть руки после контакта с аллергеном. Однако в большинстве случаев полностью исключить контакт невозможно.Один из основных методов лечения и профилактики аллергии – аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Это современный и хорошо изученный метод лечения IgE-опосредованных аллергических заболеваний. Пациенту с определённой регулярностью вводят аллерген, постепенно увеличивая дозу. В результате иммунная система привыкает к нему и учится не реагировать на раздражитель. АСИТ бывает в форме таблеток под язык, капель или инъекций.В России зарегистрированы препараты для проведения АСИТ с бытовыми (клещи домашней пыли) и пыльцевыми (деревья, луговые и сорные травы) аллергенами. Необходимо помнить, что есть противопоказания для проведения АСИТ, поэтому надо обратиться к аллергологу для назначения такого лечения.ГлавноеАллергия — это патологическая реакция иммунной системы на раздражитель, чаще белковой природы. Проявиться она может со стороны различных систем: носа, глаз, лёгких, кожи. В тяжёлых случаях аллергия может стать причиной жизнеугрожающего состояния – анафилаксии. Лечение аллергической реакции сводится к устранению аллергенов и назначению симптоматической терапии. При сезонных или круглогодичных аллергиях проводится аллергенспецифическая иммунотерапия: иммунную систему «учат» не реагировать на раздражитель, регулярно вводя небольшие дозы аллергена.

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