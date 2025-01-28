Томатный сок оказался полезен для сердца

Доктор Рандж Кингс отмечает, что томатный сок богат ликопином. Это вещество придаёт красный цвет помидорам и борется с вредным холестерином. Именно поэтому томаты так полезны для сердца.Согласно одному исследованию, проведённому японскими учёными, 200 мл томатного сока в день может снизить уровень вредного холестерина. Эксперты считают, что между ликопином в томатах и снижением уровня «вредного» холестерина существует связь.Один эксперимент, проведённый в Перу, показал, что у тех, кто употреблял томатный сок с оливковым маслом, уровень холестерина был ниже, чем у людей, которые этот сок не пили.Помимо этого, томатный сок может защитить от болезней сердца и от образования холестериновых бляшек в артериях. Всё потому, что в этом соке есть витамин В6, фолиевая кислота, калий.

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