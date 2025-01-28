5 упражнений для пресса, которые лучше, чем традиционные скручивания

Профессиональные фитнес-тренеры считают, что лучше всего мышцы кора тренирует… планка! Она заставляет работать около 20 мускулов и задействует даже самые труднодостижимые зоны мышечного каркаса корпуса.Многие утверждают, что скручивания пресса – основное упражнение для мышц кора, но это не совсем так. Во время выполнения этого движения работают всего 6-7 мускулов, потому что оно не задействует мышцы-стабилизаторы, которые необходимы нам для различных действий вроде ношения ребенка на руках, подъема пакетов и других физических активностей. К тому же слишком частое выполнение упражнения может нанести ущерб пояснице.Комплекс из 5 упражнений, чтобы подтянуть и отточить ваш прессПрофессиональные фитнес-тренеры считают, что лучше всего мышцы кора тренирует… планка! Она заставляет работать около 20 мускулов и задействует даже самые труднодостижимые зоны мышечного каркаса корпуса.Инструкция: выполняйте все 5 упражнений, выделяя по 30 секунд на каждое и делайте за это время как можно больше повторов. Перерыв между упражнениями – 30 секунд.КрокодилКак делать: начните с планки на правом боку, ноги прямые, правая рука полностью выпрямлена, ладонь под плечом. Положите левую руку на бедро, согните левое колено так, чтобы ступня располагалась перед правым бедром. Одним движением подайте бедро так высоко, как только сможете. Вернитесь в исходное положение и сделайте столько повторений, сколько помещается в 30 секунд.Повторите на другую сторону. Если вам трудно балансировать с прямой рукой, обопритесь на предплечье.Планка с отведением ногКак делать: начните с позиции классической планки, предплечья на полу. Опустите правое бедро к полу, вернитесь в исходное положение.Повторите на другую сторону.Планка со сгибанием ногКак делать: начните с позиции классической планки. Согните правую ногу и положите стопу на подколенную связку левой ноги и удерживайте такое положение.Вернитесь в планку и повторите на другую сторону. Сжимайте ягодицы и пресс как можно сильнее во время выполнения.Планка со сгибанием корпусаКак делать: лягте на правый бок, ноги вытянутые и прямые, опираетесь на правый локоть, предплечье перед вами. Затем поднимите левую руку перед собой и одновременно сделайте ею и левой ногой движение, чтобы рукой коснуться колена.МаятникКак делать: начните с положения, будто вы собираетесь сделать отжимание. Согните колено и подожмите ногу под живот. Затем отогните ее в сторону как можно выше и быстрее. Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.

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