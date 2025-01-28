Тренировка в выходные и не только: опасные для здоровья ошибки, связанные с бегом

Бег хорош по многим причинам. Одна из них — улучшение максимального потребления кислорода. Также известно, что колени и бёдра у бегунов здоровее, чем у тех, кто не занимается этим видом активности.Некоторые привычки, связанные с бегом, могут только навредить здоровью. Вот от чего лучше отказаться.Быть воином выходного дня. Многие, пытаясь пробежать слишком большую дистанцию в выходные, получают травмы. Также если вы не будете постепенно повышать интенсивность и выделять время на восстановления, то и особого прогресса не увидите.Носить обувь, которую носят все остальные. Нужно выбирать обувь, которая подходит вашему стилю бега, местности, где вы тренируетесь, вашей биомеханике. Кроме того, если кроссовки неудобны в магазине, то они уже не разносятся.Иметь только одну пару обуви. Пене в кроссовках нужно больше суток для восстановления. Именно поэтому важно иметь хотя бы две пары обуви.Слушать музыку всегда во время бега или вообще её не слушать. Убедитесь, что интенсивные тренировки у вас проходят без музыки. Кроме того, если вы надеваете наушники или вкладыши, то перестаёте слышать, что происходит вокруг. Это может быть опасно.Слишком много внимания уделять цифрам. Умные часы не смогут учесть ваш уровень стресса или то, что ели пару дней назад.Бояться неудачи. Вы не сможете потерпеть неудачу, если не попробуете вообще. Но какой тогда вообще в этом смысл? Лучше отбросить страхи и узнать больше о себе.

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