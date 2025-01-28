Кардиолог посоветовала сердечникам принимать пищу до пяти раз в день

Кардиолог Елена Пфефер поделилась советами по питанию для людей с нездоровым сердцем.Кардиолог Пфефер, говоря об особенностях рациона сердечников, заметила: питание должно быть рациональным и дробным. Врач посоветовала принимать пишу до пяти раз в день.«Пишу надо принимать 4-5 раз в день с не очень большим интервалом», - поделилась Елена Пфефер.Она подчеркнула, что нужно избегать употребления пищи не по режиму. Такое питание, когда человек выдерживает долгие паузы между едой, но при этом может съесть сразу очень много за один раз, негативно сказывается на организме. Особенно вредна привычка пропускать завтрак и плотно ужинать, отметила эксперт. Подобный стиль питания ведет к появлению атеросклеротических бляшек и высокому холестерину, повышающих риск сердечно-сосудистых катастроф.По словам Пфефер, для профилактики опасных сердечно-сосудистых нарушений надо есть меньше соли и больше омега-3. В рационе должны главенствовать продукты с меньшим содержанием холестерина (рыба, морепродукты, оливковое масло, нежирные сорта мяса), овощи, цельные крупы.В рационе необходимо снизить уровень поваренной соли до 5 граммов за сутки (одна чайная ложка). Кардиолог обратила внимание, чтосоль задерживает воду, провоцируя отеки и повышенное давление.До этого терапевт Станислав Ионов сообщил, что многие люди хорошо осведомлены об опасности соли при гипертонии. Основной компонент приправы – хлорид натрия – может задерживать в тканях воду и провоцировать отеки, что приводит к росту давления на сосудистые стенки. Но вредить гипертоникам может не только соль – им также необходимо строго контролировать количество ежедневно поедаемого сахара.

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