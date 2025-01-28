Ложная тревога: 4 признака, что память отнимает возрастная забывчивость, а не слабоумие

Самое опасное — это пропустить тревожные звоночки, тем самым запустив неизлечимое заболевание. Но как понять, что стоит переживать? Есть ли признаки, что забывчивость связана с неизбежными возрастными изменениями? Разбираемся, как отличить одно от другого.Деменцию можно назвать одним из самых коварных заболеваний: развивается медленно, на ранних стадиях может не быть симптомов, настигает как молодых, так и пожилых, а лекарства не существует. Важно понимать, что проблемы с памятью, которые появились словно ниоткуда, резкие перепады настроения, странные привычки — все это веский повод показать близкого человека врачу. Только невролог сможет поставить точный диагноз, а также назначить лечение, которое затормозит развитие болезни.Эксперты из Общества Альцгеймера в Канаде объяснили, как отличить деменцию от биологического старения. Первое, что надо запомнить: не всегда проблемы с памятью нужно трактовать как причину для беспокойства.«Почти 40% мужчин и женщин после 65 лет страдают от различных когнитивных проблем. В большинстве случаев это не мешает вести привычный образ жизни. Да, трудности с запоминанием и усвоением информации есть, но они весьма незначительны», — поясняют специалисты.Второй важный момент: есть существенные различия, которые помогут отличить деменцию от возрастных проблем. Вот четыре главных признака того, что ухудшение памяти никак не связано с опасным нейродегенеративным заболеванием.Проблемы с памятью не мешают вести привычный образ жизни. Вы соблюдаете распорядок дня, можете сами решить все вопросы, организовать себе досуг и так далее. То есть нет никаких неожиданных трудностей с той же коммуникацией.Вы можете работать, если еще не вышли на пенсию, или же решать умственные/логические задачи с той же легкостью, что и раньше.У вас нет проблем с запоминанием или изучением нового. Приготовить блюдо по рецепту, разгадать кроссворд, пройтись по городу новым маршрутом — все это вы делаете легко и без тревоги.Вы остаетесь социально активны. Вам хочется жить полной жизнью, встречаться с близкими, заниматься любимыми делами.Все эти признаки говорят о том, что ваш мозг здоров, в нем не начались необратимые процессы. В случае когда у человека начинает развиваться деменция, ему сложно вести привычный образ жизни. Настроение постоянно меняется, он все чаще сидит дома, перестает заботиться о себе и ничем не интересуется.

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