Завтрак, овощи и фрукты в рационе, отказ от вредной пищи: как нужно изменить диету весной
Исключение продуктов из диеты. Уберите из рациона не все переработанные продукты, а хотя сначала хотя бы три из них. Это могут быть печенье, газировка, картофельные чипсы. После того, как вы сделали выбор, выбросьте эту еду из дома и больше не покупайте в магазине.
Овощи или фрукты. Они станут отличной заменой исключённым вредным продуктам. Можно даже купить что-то новое и необычное: например, хурму, грейпфруты, личи.
Завтрак. Он даёт глюкозу, которая нужна для большей энергии и бдительности. Также он предотвращает набор веса, перекусы в течение дня, сонливость в рабочее время, а ещё уменьшает накопление жира в артериях.
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