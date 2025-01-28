Завтрак, овощи и фрукты в рационе, отказ от вредной пищи: как нужно изменить диету весной

Пища, которую мы едим, сильно влияет на наше здоровье. Поэтому важно иногда пересматривать рацион. Вот, например, что лучше всего сделать к весне.Исключение продуктов из диеты. Уберите из рациона не все переработанные продукты, а хотя сначала хотя бы три из них. Это могут быть печенье, газировка, картофельные чипсы. После того, как вы сделали выбор, выбросьте эту еду из дома и больше не покупайте в магазине.Овощи или фрукты. Они станут отличной заменой исключённым вредным продуктам. Можно даже купить что-то новое и необычное: например, хурму, грейпфруты, личи.Завтрак. Он даёт глюкозу, которая нужна для большей энергии и бдительности. Также он предотвращает набор веса, перекусы в течение дня, сонливость в рабочее время, а ещё уменьшает накопление жира в артериях.

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