Терапевт Тимощенко подсказала порядок действий при приступе тошноты

Неприятное чувство может появиться из-за духоты, голода, приема некоторых лекарств или стресса. Если воспользоваться одним из этих лайфхаков, то тошнота пройдет за минуты.Сталкивались ли вы с таким, что после сильного стресса вдруг резко начинает болеть голова, а тошнота появляется как по щелчку пальцев? Это довольно распространенная реакция организма на сильные переживания. И чем больше вы будете нервничать, тем острее будет приступ тошноты.Еще одна из распространенных причин тошноты — это острая кишечная инфекция или отравление. Здесь приступов может быть несколько, появляется рвота, поднимается температура, болит голова. В этом случае стоит обратиться к врачу, особенно если ваше состояние усугубляется.По словам Анастасии Тимощенко, тошнота также может появиться из-за некоторых проблем со здоровьем. Среди них:заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе функциональная диспепсия;патологии сердечно-сосудистой системы (резкое повышение или снижения давления, инфаркт миокарда);неврологические проблемы (черепно-мозговая травма, инсульт, мигрень, менингит, энцефалит).«Беременность, активные физически нагрузки после приема пищи, синдром укачивания в транспорте, прием лекарственных препаратов, те же антибиотики или антидепрессанты — на фоне всего этого может появиться сильная тошнота», — говорит врач.Как справиться с тошнотой без лекарствЕсли резко стало плохо, то вы в силах облегчить свое состояние.Во-первых, обеспечьте себе приток свежего воздуха, для этого откройте окно или выйдите на улицу. Во-вторых, расстегните ремень, пуговицы, ослабьте тугой галстук — на ваше тело ничто не должно давить.В-третьих, можно приложить прохладный компресс на область шеи при ощущении жара или повышении температуры. Вам станет легче довольно быстро.«Если вы находитесь в машине или автобусе и понимаете, что вас укачало, постарайтесь отвлечься. Для этого смотрите через лобовое окно, фокусируясь на линии горизонта», — поясняет Анастасия Тимощенко.Вот еще несколько рекомендаций.Пейте воду небольшими глотками, буквально по одной столовой ложке. При этом жидкость должна быть прохладной — не горячей и не ледяной.Заварите себе мятный или ромашковый чай — эти напитки обладают спазмолитическим и успокаивающим действием.Ешьте имбирь! Подойдут цукаты, конфеты, крекеры, а также имбирный чай. Кстати, этот способ также помогает справиться с токсикозом.Не принимайте горизонтальное положение, так может стать только хуже! Лучше сидеть или же находиться полусидя, чтобы тошнота скорее прошла.Кстати, распространенный метод при укачивании, когда на пупок наклеивают пластырь, вряд ли вам поможет. У этого приема нет никакой доказанной наукой эффективности. Он носит больше отвлекающий эффект, фокусируя внимание на натяжении полоски пластыря, заключила врач.

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