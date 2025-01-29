Россиянам назвали самые необычные виды аллергии

Холодовая крапивница, аллергия при физическом воздействии на кожу, а также фотодерматит — одни из самых редких и необычных реакций организма, заявила врач Наталья Шевчук. По ее словам, аллергия на металлы и ПВХ также встречается нечасто.«Фотодерматит — это аллергическая реакция, которая имеет такие же проявления, как и холодовая. Снизить риск ее возникновения помогут защитные средства с SPF 50+, одежда и головные уборы», — объяснила Шевчук.Холодовая крапивница проявляется из-за «неправильной» сосудистой реакции на морозы, объяснила эксперт. По ее словам, россиянам с такой особенностью необходимо минимизировать пребывание на улице в холодное время года. А людям с аллергией на физическое воздействие нужно следить за местами на теле, где есть плотный контакт с вещами, добавила врач.Врач-иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что справиться с аллергией на мороз помогут защитные косметические средства и теплая одежда. Помимо этого, людям с температурной крапивницей он посоветовал принимать антигистаминные препараты.

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