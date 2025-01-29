«Создает условия для набора веса»: диетолог предупредила о последствиях отказа от завтрака

Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, почему организму важно получать полноценный завтрак.Диетолог предупредила россиян о последствиях отказа от завтрака, заметив, что среди соотечественников утренний прием пищи пропускает каждый третий. В разговоре с «Москвой 24» Круглова предупредила, что такое игнорирование завтрака лишает человека энергии, необходимой для выполнения работы и повседневных дел. В результате могут наблюдаться снижение работоспособности, головные боли, трудности с концентрацией внимания.Другим последствием пропуска завтрака Круглова назвала нарушенное пищевое поведение, ведущее к появлению лишнего веса.«При отказе от завтрака основной прием еды будет перемещаться на более позднее время. То есть обед будет достаточно объемным и человек может столкнуться с перееданием. Полдник или ужин также будет довольно насыщенным. И это создаст условия для набора веса».Врач – диетолог подчеркнула, что именно утренний прием пищи должен быть насыщенным, чтобы организм впоследствии мог израсходовать полученные калории, а человек при этом не испытывал голода. По словам эксперта, в завтрак следует включать зерновые продукты, белковые продукты, овощи или фрукты (то есть, продукты с пищевыми волокнами). От сладких продуктов утром лучше отказаться.Круглова добавила, что нет какого-то регламентированного времени, в которое необходимо завтракать, но все же нежелательно, чтобы после пробуждения утром проходило больше двух-трех часов без приема пищи.

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