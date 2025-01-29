Диетолог Русакова назвала главную ошибку при восполнении дефицита витамина D

Восстановить нормальный уровень витамина D только за счет питания невозможно, заявила врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, при нехватке этого вещества человек может ощущать постоянную усталость и слабость.Специалист отметила, что особенно часто дефицит витамина D наблюдается у людей, чей рацион основан преимущественно на углеводной пище. Они редко употребляют мясные и молочные продукты, которые являются основными источниками этого витамина.При подозрении на нехватку витамина врач рекомендует обратиться к специалисту и пройти лабораторные исследования. Если анализы подтвердят дефицит, пациенту могут назначить препараты в форме капсул, капель или спреев.Существуют продукты, обогащенные витамином D, в том числе предназначенные для детского питания. Однако, как подчеркнула Русакова, такие продукты не способны полностью компенсировать нехватку вещества. Сбалансированное питание с достаточным количеством мяса, яиц и молочных продуктов поможет поддерживать уровень витамина, но при выраженном дефиците этого будет недостаточно.

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