Кто такой психопат и как его распознать? Признаки, диагностика и лечение

Слово «психопат» обычно ассоциируется с маньяками, убийцами и другими преступниками, жестокими и безжалостными к окружающим. Классические примеры в кино — Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят» и Патрик Бейкман из «Американского психопата». Но на самом деле, объясняют психологи, с этими людьми не все так однозначно.Что такое психопатияПсихопатии — это психические аномалии, которые наблюдаются на протяжении всей жизни человека. Обычно такие расстройства психики бывают врожденными или проявляются в детстве. Люди с такими чертами отличаются резкими нарушениями поведения, которые мешают им жить в обществе и придерживаться социальных норм.История заболеванияПервые подробные описания психопатологических проявлений в научной литературе появились в XIX веке. Первым, кто определил понятие «оригинальной психопатии», стал психиатр Виссарион Кандинский: в 1883 году он опубликовал научную статью, в которой разобрал дело Юлии Остролевой, обвиняемой в ограблении и покушении на жизнь человека. Годом ранее Кандинский проводил ей судебно-психиатрическую экспертизу, в ходе которой диагностировал «психопатическое состояние».В 1884 году психиатры Иван Балинский и Оттон Чечотт провели еще одну такую экспертизу по другому делу. Мужчину обвиняли в покушении на изнасилование, а также в расправе над 13-летней девочкой. При этом его пособницей была женщина, которая страдала «серьезной душевной болезнью» с 1878 года.В своем заключении по итогам диагностики этой женщины Балинский отметил, что психопатия означает душевный недуг, душевное страдание. Также он подчеркнул, что обвиняемая отличала реальность от вымысла, но при этом назвать здоровой ее было нельзя. Чечотт, в свою очередь, активно использовал в документах сам термин «психопатия».Все это сыграло важную роль в признании психопатии как заболевания, ведь многие психиатры в то время не понимали этот диагноз. А благодаря Балинскому термин получил полное признание как в медицинских кругах, так и среди юристов.Два года спустя, в 1886 году, психиатр и невролог Владимир Бехтерев опубликовал первое в мире научное исследование, посвященное данному диагнозу. В нем он отметил, что люди с психопатией не считаются душевнобольными, но «чувствуют, мыслят и поступают иначе, чем здоровые».В 1904 году немецкий врач-психиатр Эмиль Крепелин описал четыре типа «психопатической личности», а спустя несколько лет расширил список до семи:Возбудимые;Лгуны и обманщики;Патологические спорщики;Безудержные;Одержимые влечениями;Антисоциальные, так называемые «враги общества».Эту идею Курт Шнайдер, огласив один из главных признаков психопатоподобной личности: неспособность формировать, поддерживать и укреплять взаимоотношения с людьми.Важную роль в определение данного диагноза внес и советский ученый и психиатр Петр Ганнушкин. Свои первые исследования он опубликовал еще в 1908 году, а в 1933 году предложил свою классификацию психопатий и выделил девять групп:Шизоиды;Параноики;Циклоиды;Астеники;Эпилептоиды;Истерические;Неустойчивые;Конституционально-глупые;Антисоциальные.Сегодня термин «психопатия» в медицинской практике считается устаревшим. В современной классификации болезней МКБ-10, принятой в 1997 году, он называется расстройством личности. Всего их 10:Шизоидное расстройство (соответствует шизоидной психопатии, выделенной Ганнушкиным);Параноидное расстройство (параноидная психопатия);шизотипическое расстройство;Асоциальное/диссоциальное расстройство;Эмоционально неустойчивое расстройство личности (возбудимая психопатия);Истерическое расстройство (истерическая психопатия);Нарциссическое расстройство;Обсессивно-компульсивное расстройство (психастеническая психопатия);Избегающее расстройство;Зависимое расстройство (астеническая психопатия);Пассивно-агрессивное расстройство.Причины психопатииТочные причины появления психопатий не ясны. Но у психиатров есть модель, согласно которой расстройство личности возникает при сочетании генетической предрасположенности и неблагоприятной внешней среды. При этом человек проявляет склонность к доминированию, подлость и расторможенность.Генетическая предрасположенность играет важную роль в развитии психопатии. Согласно исследованиям, чаще встречаются ситуации, когда такие поведенческие особенности передаются по наследству. При этом человек может начать вступать в межличностные конфликты и проявлять агрессию уже в детстве, сохраняя такое поведение в подростковом и взрослом возрасте.Влияние оказывает и окружение человека. Это может быть, например, неадекватное воспитание (насилие со стороны родителей, неблагополучная атмосфера в семье) или травля. Такое воздействие может усугублять выраженность психопатических проявлений.Факторы риска психопатии:Жестокое обращение со стороны родителей;Наличие судимых родителей;Неблагополучие в семье, плохие условия;Многодетность семьи;Беспризорность, отсутствие родителей;Молодой возраст матери (до 20 лет).Также известно, что у людей с психопатическими чертами есть отличия в работе головного мозга. К примеру, у них снижена активность в миндалине и островковой коре: первая отвечает за формирование эмоций, а вторая — за выраженность эмпатии. Именно это качество помогают людям формировать социально приемлемое поведение.Помимо того, у таких пациентов встречаются изменения в работе нейронных связей в орбитофронтальной коре и полосатом теле — эти области связаны с контролем поведения, защитными механизмами и регуляцией эмоций.Кто такие психопатыЛюди, которых называют психопатами, чаще страдают асоциальным или нарциссическим расстройством. При этом, как объяснила «Ленте.ру» психотерапевт, магистр психологических наук Марина Гринвальд, само слово перешло в бытовой лексикон для обозначения «социальных хищников, которые умеют очаровывать и втираться в доверие настолько легко и качественно, что их жертвы не могут даже заподозрить жестокого человека, не обладающего эмпатией».Образ психопатов романтизирован в кино — о них снято много фильмов и сериалов, которые, как правило, заканчиваются трагедией.Клинические характеристики психопатаПсихологи и психиатры, работающие с людьми с психопатическими чертами, отмечают, что всех носителей личностных расстройств обычно объединяет одно — сложности с эмоционально-волевой регуляцией. Марина Гринвальд пояснила, что у так называемых психопатов в той или иной степени присутствуют определенные клинические характеристики.Плохо контролируемые эмоциональные всплескиСостояния, похожие на аффект, появляются мгновенно, зачастую на ровном месте. Окружающим не всегда удается понять причину и вообще осознать, что произошло.К примеру, психопата в час пик случайно задели в метро. Его реакция — истерика, угрозы, агрессия и рукоприкладство. Похожие ситуации случаются на дороге, когда водитель «нагло» вклинивается перед психопатом, а тот в ответ — перекрывает движение.Заниженный уровень ответственностиТо, что обычный человек считает нормой и законом, для психопата не очевидно. При низкой социализации он просто делает, что хочет, не испытывая при этом дискомфорта.К примеру, может курить в общественном транспорте, бить людей, которые ему не нравятся, вести себя асоциально, неуместно и вызывающе.ТоксичностьВ основе близких отношений у психопатов заложено деструктивное ядро. Деструкция сопровождает их везде и во всем. Личность, как бы притягательна она не была, разрушает все, чего касается. Если такой человек создает семью, в ней непременно будут присутствовать такие проявления, как:Газлайтинг;Сверхценные идеи;Манипуляции;Абьюз;Ложь;Все виды насилия — от физического до психологического; провокация чувства вины у жертвы;Гиперопека;Тотальный контроль.Постоянные патологические действияСамый простой пример — человек в коллективе постоянно сталкивает других лбами и распускает сплетни. Он не способен к здоровой коммуникации и вызывает желание держаться от него как можно дальше.Конфликтные люди с подобными поведенческими характеристиками, как правило, страдают от постоянного ощущения, что над ними смеются и их обсуждают. В качестве ответной реакции они заранее отравляют атмосферу в коллективе, провоцируя коллег.Сложная душевная организацияПсихопат чувствует малейшие изменения настроения, с легкостью определяет ложь и обладает интуицией. Пример Ганнибала Лектера прекрасно демонстрирует то, что ранимые и сверхчувствительные люди могут при этом совсем не обладать эмпатией.Сложности социальной адаптацииПсихопатам сложно ужиться с людьми, они одиночки. Если психопат с интенсивными эмоциями и деструктивный, социальная адаптация практически невозможна, так как он опасен для окружающих. Если же психопат социализирован, то ему непросто находиться в коллективе: он ищет социально-приемлемые лазейки и профессии, где уровень общения ограничен или снижен.Устойчивость к лечениюЛюди с подобной проблемой практически не поддаются лечению. Различные схемы работают какое-то время, но со временем их эффект сводится на нет.Симптомы психопатииУ людей с таким расстройством личности есть несколько особенностей. Психологи относят к ним:Отсутствие эмпатии;Сложность с построением близких отношений;Нарциссизм;Постоянное нарушение правил поведения, неуважение прав окружающих;Избегание ответственности;Отсутствие чувства вины за свои поступки;Поиск острых ощущений, злоупотребление психоактивными веществами или алкоголем;Проблемы с законом.Как объяснила «Ленте.ру» клинический психолог Маргарита Руденко, одна из важных черт психопатов — отсутствие эмоционального отклика на переживания и боль других людей. При этом в других ситуациях им трудно контролировать свои эмоции — они бывают конфликтны, агрессивны и могут демонстративно нарушать правила поведения. При этом все перечисленные нарушения психопат будет всячески оправдывать.«В поступках психопатам свойственна чрезмерная импульсивность, эксцентричность, безответственность и склонность к жестокому обращению в отношении других. Поэтому стоит насторожиться, даже если к вам лично этот человек относится хорошо», — Маргарита Руденко, клинический психолог.В общении таким людям присуща патологическая склонность к манипулированию и лжи (даже по мелочам), попытки вызвать жалость или чувство вины. Они часто злоупотребляют психоактивными веществами — и так могут находить себе «друзей по интересам».«Психопаты испытывают трудности в социализации. Они не чувствуют границ дозволенного. У них нет кнопки "стоп", нет принятия других вариантов исхода событий, кроме того, который они сами придумали. Психопат никогда не признает свою вину — просто потому, что не чувствует ее из-за недостаточно развитого социального и эмоционального интеллекта, сниженной критичности мыслительного процесса», — пояснила Маргарита Руденко.Эти признаки характеризуют психопата, только если носят систематический характер, а не проявляются как «пограничная» реакция на сильный стресс.Диагностика и лечение психопатииПо словам Марины Гринвальд, люди с выраженными психопатическими чертами редко обращаются за помощью по собственной инициативе. В большинстве случаев, это происходит в следующих случаях:У них возникают проблемы с законом;Их отправили на лечение принудительно;Они согласились под натиском близких;Во время состояний декомпенсации (состояние, которое требует немедленного лечения и означает, что работа одного органа или целой системы была значительно изменена);При нарушении социализации и ухудшении качества и уровня жизни.Диагноз «расстройство личности» ставит врач-психиатр, основываясь на жалобах и анамнезе (в том числе родственников пациента). Для этого обычно проводится психодиагностическая беседа и визуальное обследование.Лечение психопатии обычно включает в себя препараты и психотерапию. Как правила, используются транквилизаторы или нейролептики без ярко выраженных признаков седации. Но упор делается именно на терапию — с целью коррекции поведения.«Подобное расстройство личности не поддается лечению. Психопата нельзя вылечить. Медикаментозная терапия может помочь на какое-то время с отдельными проявлениями. К примеру — вспышками агрессии», — заключила Марина Гринвальд.

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