Косметолог Краснова назвала привычки, приводящие к преждевременному старению

Старение кожи – естественный процесс, но ряд привычек может значительно ускорить его, делая кожу менее упругой и здоровой. В интервью врач-косметолог и дерматолог клиники «СМ-Косметология» Светлана Краснова рассказала, какие факторы влияют на преждевременное увядание кожи и как можно предотвратить негативные изменения.Одна из причин ускоренного старения – чрезмерное потребление сахара и быстрых углеводов. Как отметила специалист, такой рацион способствует разрушению коллагена и эластина – белков, отвечающих за упругость кожи. В результате кожный покров становится менее эластичным и склонным к дряблости. Чтобы минимизировать негативное влияние, Краснова рекомендует включать в рацион больше белковой пищи, овощей и полезных жиров.К числу вредных факторов врач также отнесла курение и частое употребление алкоголя. Эти привычки негативно сказываются на состоянии сосудов, что приводит к нехватке кислорода и питательных веществ в коже. Как пояснила эксперт, такие процессы провоцируют появление купероза, отечности, а также делают кожу тусклой и безжизненной.Еще одним значимым фактором преждевременного старения является недостаток воды в организме. Недостаточное увлажнение приводит к замедлению обменных процессов, что отражается на состоянии кожи – она теряет сияние и становится менее гладкой. Врач рекомендует ежедневно выпивать не менее 1,5-2 литров воды для поддержания нормального уровня увлажненности.Особое внимание косметолог обратила на важность качественного сна.«Нарушение режима сна препятствует восстановлению кожи после воздействия внешних факторов. Ложиться спать до 22:00 – одно из важных условий для сохранения молодости и здоровья кожи», – подчеркнула Краснова.Сон с макияжем на лице – еще одна вредная привычка, которая негативно сказывается на состоянии кожи. Остатки косметики закупоривают поры, нарушая процессы обновления клеток. Это может привести к сухости, образованию морщин и раздражению кожи, особенно в области глаз. Врач рекомендует ежедневно тщательно очищать кожу перед сном.Неправильный уход за кожей также может ускорить ее старение. Например, умывание обычным мылом приводит к пересушиванию и повреждению защитного барьера. Косметолог советует подбирать очищающие средства в соответствии с типом кожи, чтобы сохранить ее здоровье и молодость.Не менее важна защита от солнечного излучения. Как объяснила специалист, ультрафиолет разрушает кожные клетки, вызывая фотостарение, появление морщин и пигментных пятен. Чтобы избежать этих последствий, необходимо ежедневно использовать солнцезащитные средства с SPF.

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