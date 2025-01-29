Врач порекомендовала лечить грыжи и протрузии в спортзале

В ходе тренировки межпозвонковые диски получают больше питательных веществ.«[Протрузии и грыжи — прим. ГМ] вообще не являются причиной болей в спине. Бывают ситуации, когда их надо действительно лечить, но это чаще всего будет сопровождаться не болями, а невралгической симптоматикой. Сейчас вообще скажу такую вещь, что грыжи и протрузии, если хотите лечить, тоже идите в спортзал. И вот эти вот осевые нагрузки, та же становая тяга. Почему? Когда мы приседаем с весом, межпозвонковые диски сжимаются, а через какое-то время после тренировки они начинают обратно возвращать свою форму, расширяться, и туда поступает больше межклеточной жидкости, питательных веществ. Поэтому уже доказано, что та же становая тяга очень хорошо работает для протрузии и грыжи».

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