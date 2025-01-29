Исследование выявило, что статины не вредят почкам пожилых людей
Исследование охватило период с 2010 по 2017 год. Все участники принимали низкие дозы аспирина, а часть из них также использовала статины. Среди испытуемых около 20% имели хронические заболевания почек. Ученые проверяли два показателя состояния почек: скорость клубочковой фильтрации и соотношение альбумина к креатинину в моче. Анализ данных не выявил ни улучшения, ни ухудшения работы почек у пациентов, принимавших статины.
Руководители исследования, клинические профессора Мишель Фравель и Майкл Эрнст, отметили, что полученные результаты подтверждают безопасность использования статинов у пожилых людей, включая пациентов с хроническими болезнями почек. Они подчеркнули, что возможные опасения относительно влияния этих препаратов на почки не должны быть решающим фактором при их назначении.
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