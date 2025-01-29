Оториноларинголог Иляна Гончарова рассказала, что можно сделать, чтобы «слезть» с назальных капель или спреев.Лор Гончарова назвала способы побороть зависимость от капель для носа, об этом после разговора с врачом сообщила «Лента.ру». Оториноларинголог подчеркнула, что для профилактики такого привыкания к этим средствам пользоваться ими нужно строго непродолжительное время. Своим пациентам Гончарова советует применять назальные капли и спреи не дольше двух дней.«Сосудосуживающие капли хорошо снимают симптомы насморка и заложенности носа, но при длительном использовании они вызывают зависимость», - подчеркнула медик.При возникновении проблемы способом побороть зависимость от капель для носа может стать прекращение их применения. Можно попробовать перетерпеть в течение двух-трех дней – это часто дает нужный результат, отметила специалист.В качестве другой меры лор порекомендовала постепенно снижать дозировку, а затем перейти на детские сосудосуживающие капли (они содержат менее концентрированный раствор).Также в борьбе с зависимостью от назальных средств помогает закапывание только в одну ноздрю, подсказала оториноларинголог.Помимо того, можно увеличить временный интервал между закапыванием и вдобавок попытаться вместо лекарственных капель или спреев использовать солевые – такие средства помогают «обмануть» нос и заставить его нормально дышать без получения лекарственного компонента, к тому же они увлажняют слизистую (это тоже способствует нормальному дыханию).«Есть также гормональные спреи, которые назначаются врачом. Они постепенно уменьшают отек носовых раковин и обладают накопительным эффектом – результат проявляется через две-три недели. В особо тяжелых случаях приходится прибегать к хирургии», - проинформировала Гончарова.

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