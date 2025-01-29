Кардиолог посоветовал сердечникам избегать долгих прогулок в нестабильную погоду

Врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе предупредил, что в период колебания температур зимой нужно тщательнее заботиться о сохранении здоровья сердца.Кардиолог Шубитидзе посоветовал сердечникам избегать долгих прогулок в нестабильную погоду, отметив, что речь идет о периодах с неустойчивой температурой воздуха.«Гипертоникам, пожилым и людям с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями лучше отказаться от долгих прогулок на улице в период колебания температур», - заявил медик в комментарии LIFE.ru.Шубитидзе отметил, что хотя физическая активность имеет большое значение для поддержания сердца в хорошей форме, в периоды погодной нестабильности нужно тщательнее контролировать свое самочувствие и избегать ненужных нагрузок или стресса, негативно влияющих на сердечную мышцу.Кардиолог уточнил: если прогулка зимой длится более 30 минут, желательно сделать перерыв – в такой момент нужно удостовериться, что нет признаков ухудшения самочувствия, нарушенного сердцебиения или переохлаждения.«Непосредственно перед выходом из дома лучше не пить кофе или крепкий чай. Алкоголь желательно исключить вовсе. Также следует избегать длительного пребывания на холоде», - дополнил свои рекомендации кардиолог.Шубитидзе отметил, что на нестабильную погоду зимой у сердечников могут нежелательным образом реагировать сосуды, поэтому возможны скачки давления, аритмия, неприятные проявления сердечной недостаточности. Учитывая подобные риски, следует держать под рукой рекомендованные врачом препараты и по возможности избегать факторов, дополнительно способствующих плохому самочувствию, – стресса и лишних волнений, недосыпа, переедания и недоедания. Врач обратил внимание, что зимой организму особенно необходимы продукты, богатые витаминами и различными микроэлементами. В этот период важно укреплять иммунитет и не допускать простуды, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что ОРВИ часто ведут к обострению имеющихся сердечных проблем.

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