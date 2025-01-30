Орехи и капуста названы среди продуктов, которые снижают риск появления рака
Сократить вероятность возникновения злокачественных опухолей помогает соблюдение правильного рациона питания – об этом профессор Покровский сообщил. Как пишет издание, орехи были названы ученым среди продуктов, которые снижают риск появления рака.
«Орехи содержат исключительно полезные растительные жиры, которые снижают риск не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний», - отметил Вадим Покровский.
Медик добавил, что из фруктов предпочтительнее выбирать несладкие плоды, которые обладают низким гликемическим индексом. По словам Покровского, в таких продуктах содержится меньше быстроусвояемых углеводов и одновременно много клетчатки. Их умеренное потребление помогает улучшить функционирование организма вместе с его защитными механизмами.
Профессор обратил внимание, что для профилактики онкозаболеваний в рацион обязательно нужно включать продукты с высоким содержанием клетчатки, список которых возглавляют крестоцветные: разные виды капусты, редис. В то же время нужно помнить, что растительная пища не содержит некоторые витамины и микроэлементы, или что нужные организму вещества плохо из нее усваиваются, подчеркнул эксперт.
В целом, считает Покровский, в питании не должно быть однообразия и чрезмерности. Здоровье человека зависит от бактерий, обитающих в организме, и чтобы они не «бунтовали», необходима разнообразная пища натурального происхождения.
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